Eduardo Méndez habló de Santa Fe: supuesta venta, refuerzos, pleito con Arias y salida de Morelo

Independiente Santa Fe está entre los equipos que más se ha movido de cara al segundo semestre de 2023, y no solo en cuanto a llegadas (hay uno oficializado, tres casi listos y un jugador que regresa de préstamo) sino que también ha confirmado la baja de jugadores importantes.

Eso sí, el movimiento de Santa Fe pasa por varios frentes, teniendo en cuenta que recientemente se conoció acerca de una supuesta oferta de compra por parte de unos inversionistas extranjeros; además hay un pleito con Alfredo Arias; e hizo ruido la salida de Wilson Morelo. Por ende, el presidente Eduardo Méndez habló con Win Sports y aclaró todos estos temas.

La oferta para comprar a Santa Fe

El pasado martes 4 de julio, Méndez confesó que "no hemos recibido ninguna oferta, nadie nos ha dicho que quiere comprar el equipo", desmintiendo el presunto interés de un grupo inversor, y ratificó que "el día que esto pase, se realizará una reunión de socios, pero si no hay nada, no podemos trabajar sobre algo que no existe".

Pleito entre Santa Fe y Alfredo Arias

Debido a que Alfredo Arias, nuevo entrenador del DIM, tenía una cláusula en Santa Fe, la cual le impedía dirigir a otro equipo en Colombia en los próximos dos años, Méndez fue enfático en que "hay formas de arreglar los pleitos, siempre se puede hacer a través del diálogo que es lo más importante".

Además, el presidente de Independiente Santa Fe dijo: "Hablé con Raúl Giraldo que es el dueño del Medellín y también hablé con el técnico", sacando de cualquier pleito al equipo antioqueño, pues comentó que "no es Medellín el responsable, fue el profesor Arias quien firmó la cláusula".

Hubert Bodhert sugirió no contar con Wilson Morelo en Santa Fe

En cuanto a la salida de Wilson Morelo de Independiente Santa Fe, el presidente apuntó que "hemos diferido su contrato a 30 meses", y apuntó que con su partida "podemos darle una renovación al equipo". Además, Méndez reconoció que la desvinculación del delantero de 36 años se da "a petición del técnico".

Refuerzos que faltan por llegar a Santa Fe para el segundo semestre

Ahora, luego de la oficialización de Antony Silva, ya confirmados Mateo Garavito, Rubén Manjarrés y Danilo Moreno Asprilla, y listo el regreso de Yilmar Velásquez, se confirmó que "nos faltan todavía dos o tres refuerzos", en vista de que "estamos buscando al remplazo de Marlon Torres (defensa central), un extremo y un delantero".