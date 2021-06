Eduardo Méndez lo confirmó: sí hubo rifirrafe entre Santa Fe y América por fichajes

El mercado de fichajes escarlata tras la llegada de Juan Carlos Osorio ha sido de varias controversias y muchos rumores. En esa lista de inconvenientes se ha sumado un fuerte rifirrafe que tuvieron con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, porque le querían “sonsacar” el fichaje de Kelvin Osorio.

La información del disgusto se conoció a través de redes sociales y fue el propio presidente de Santa Fe quien comentó la situación: “Hablé el sábado con el presidente de América, Mauricio Romero, y le transmití mi cuestionamiento y mi posición porque creía que a sabiendas de que un jugador tiene contrato con un equipo, los conductos regulares teníamos que llevarlos. Él nos hubiera podido llamar a decirnos que tenían algún interés sobre un jugador”, dijo en ‘Deportes sin Tapujos’.

“Eso no lo hizo y por eso hice el reclamo. Mandé el mensaje que era. Lo más correcto es que cuando un jugador tiene contrato con un equipo, hay que comunicarse entre equipo y equipo para que las cosas funcionen y no haya aprovechamiento de alguna institución”, agregó el directivo.

Luego explicó por qué le hizo el reclamo directamente a Mauricio Romero: “Nunca recibí una llamada (…). Lo importante es dejar las cosas claras de cómo se deben hacer. Ya llegarán ofertas y nosotros miraremos si nos interesa o no lo que nos propongan (…). Ellos hablaron con Kelvin Osorio. Se dejó planteado que no nos gustó la forma en que se hizo y no más. No quiero tener inconvenientes. Uno debe ser directo y por eso lo fui con el presidente”.

Y cerró contando que después llegó una propuesta bajo los parámetros por Osorio, pero que no satisfizo al club cardenal: “Me hicieron llegar una propuesta directa el sábado y esa propuesta no cumple nuestras expectativas. Les manifestamos que no es de nuestro interés lo que nos propusieron”.