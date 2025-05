Eduardo Pimentel anunció que tomará medidas tras la sanción de Dimayor

Pimentel defiende su postura y advierte medidas contra la sanción

El dirigente dejó claro que, pese a la dura sanción no piensa callarse ante lo que para él son injusticias, pues viene pidiendo unos audios del VAR desde hace 40 días en un partido contra Fortaleza que no le han ofrecido.

“Ya sumo 400 millones de pesos en multas, pero no me voy a callar, yo no soy así, yo toda la vida he sido así cuando sé que tengo la razón, he pedido decentemente que he pedido los audios de un VAR de un partido con Fortaleza de hace dos meses y no me los entregan, ahí es donde me multan, cuando digo qué quieren esconder”, empezó diciendo Pimentel en diálogo con el programa radial ‘Blog Deportivo’.

“Ya hicimos las consultas necesarias, vamos a apelar la decisión de la Dimayor, llevo 40 días pidiendo los audios de un VAR, yo quiero que eso sea público y que no manipulen ni enreden, vamos localmente a agotar las instancias, después a las internacionales, primero al Tribunal Superior con un diálogo como personas, vehementes como soy yo, pero hay que hacerlo”, añadió el dirigente.