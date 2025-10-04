Edwar López se irá de Santa Fe: tres equipos lo quieren

Si bien la Liga Betplay está en plena curso y restan seis fechas para el final de la fase regular, ya se empieza a hablar sobre posibles salidas y llegadas a los equipos que participan en ella, e Independiente Santa Fe no es ajeno al caso.

Desde ya se habla sobre la posible salida de Edwar López de Santa Fe, pues el futbolista de 30 años cumplió su ciclo en el Rojo y tiene varias ofertas para continuar su carrera deportiva lejos de esta institución.

Santa Fe: los equipos que quieren fichar a Edwar López

Según informó el periodista Alexis Rodríguez, Edwar López tiene ofertas de dos equipos del fútbol colombiano y uno de Argentina. Así, el delantero tiene de dónde elegir una vez se finiquite su salida de Santa Fe.

Y es que incluso si no tuviera ofertas para irse, la salida de Edwar López se venía 'cocinando' desde hace un tiempo, ya que el jugador no ha cumplido durante este semestre en ninguna de las posiciones que ha ocupado.