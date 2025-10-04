Actualizado:
Sáb, 04/10/2025 - 21:04
Edwar López se irá de Santa Fe: tres equipos lo quieren
El extremo antioqueño lleva año y medio defendiendo la camiseta del Rojo.
Si bien la Liga Betplay está en plena curso y restan seis fechas para el final de la fase regular, ya se empieza a hablar sobre posibles salidas y llegadas a los equipos que participan en ella, e Independiente Santa Fe no es ajeno al caso.
Puede leer: Golpe en el FPC: un equipo tradicional cambiaría de ciudad
Desde ya se habla sobre la posible salida de Edwar López de Santa Fe, pues el futbolista de 30 años cumplió su ciclo en el Rojo y tiene varias ofertas para continuar su carrera deportiva lejos de esta institución.
Santa Fe: los equipos que quieren fichar a Edwar López
Según informó el periodista Alexis Rodríguez, Edwar López tiene ofertas de dos equipos del fútbol colombiano y uno de Argentina. Así, el delantero tiene de dónde elegir una vez se finiquite su salida de Santa Fe.
Y es que incluso si no tuviera ofertas para irse, la salida de Edwar López se venía 'cocinando' desde hace un tiempo, ya que el jugador no ha cumplido durante este semestre en ninguna de las posiciones que ha ocupado.
Eso sí, López tuvo un buen desempeño en la final del primer semestre de la Liga Betplay cuando hizo la asistencia a Hugo Rodallega para el 2-1 definitivo con el que el León se consagró campeón.
Ahora, próximo a cumplir tres semestres en Independiente Santa Fe, López se marcharía con unos números que realmente están lejos de ser buenos para un futbolista quien se desempeña en el frente de ataque habitualmente, pues también ha fungido como lateral derecho.
Le puede interesar: Mundial sub 20: selección favorita quedó eliminada en fase de grupos
Estadísticas de Edwar López en Santa Fe
Desde que llegó a Santa Fe para el segundo semestre de 2024 procedente de América de Cali, Edwar López ha disputado 56 partidos, con un saldo de tres goles y tres asistencias.
Sanjoanense y Lusitano VRSA de Portugal, Olimpia de Paraguay, Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors de Argentina, Orsomarso, Atlético Huila, Independiente Medellín, Once Caldas, Deportivo Pasto y América.
Fuente
Antena 2