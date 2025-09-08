Actualizado:
Edwin Cardona en nueva polémica con Nacional: salió a explicarlo todo
Edwin Cardona no se guardó nada tras la polémica celebración en el clásico entre Nacional vs Medellín.
Llegó a su fin la fecha 10 de la Liga BetPlay, la cual contaba con los partidos más importantes de la competencia, los clásicos, en donde los protagonistas sin duda alguna fueron Independiente Medellín y Atlético Nacional, los cuales se robaron el show con una auténtica lluvia de goles en el Atanasio Girardot.
El duelo entre el 'poderoso de la montaña' y el cuadro 'verdolaga' terminó con un marcador de 3-3, en donde el equipo comandado por Javier Gandolfi fue el que más sufrió al iniciar abajo en el marcador. Sin embargo, se supo reponer de la mejor manera, en especial con los cambios que se llevaron a cabo en la parte complementaria y en donde otro de,os que se robó las miradas fue Edwin Cardona, no solo porque le hizo la asistencia a Alfredo Morelos para que marcara el gol del empate, sino por su polémica celebración.
Edwin Cardona aclaró el por qué de su celebración en el partido con Nacional
El Atanasio Girardot fue el escenario deportivo que le abrió las puertas nuevamente a un clásico paisa entre Medellín vs Nacional, el cual se empezó a marcar de emociones desde el minuto 5 en el que el 'poderoso de la montaña' se fue arriba en el marcador con anotación de Brayan León.
Sin embargo, Nacional no se quedó atrás y al final logró rescatar un valioso empate que lo sigue dejando en la parte alta de la tabla de posiciones con 17 unidades, justo en la cuarta casilla. Este valioso punto no se hubiera podido obtener si no fuera por la experiencia y calidad de Alfredo Morelos y Edwin Cardona, quienes se encargaron de poner el 3-3 en el marcador. Durante la emoción del empate también ocurrió un hecho que desconcertó a los fanáticos, ya que Morelos celebró como es habitual, pero Cardona se le vio "pasado de emoción" y pareció que le celebró el gol a la hinchada 'verdolaga'.
"Quiero aclarar eso, para que sepan nunca fue a la sur, hay algunos que están malinterpretando; aunque no creas, uno escucha los comentarios de la gente. Soy así, todos los goles los celebré; la verdad es que a la gente de Nacional nunca le celebraría un gol"
“A la gente de Nacional nunca le celebraría un gol”. - Edwin Cardona en zona mixta. 🇳🇬 pic.twitter.com/U2LbedjJ2o— Blog Verdolaga (@BlogVerdolaga) September 8, 2025
Próximo partido de Edwin Cardona con Nacional
El siguiente reto de Edwin Cardona con Atlético Nacional sería en el marco de la fecha 11 de la Liga BetPlay en donde se enfrentarían a Atlético Bucaramanga. Dicho enfrentamiento se llevaría a cabo en el Estadio Atanasio Girardot el sábado 13 de septiembre sobre las 20:30 hora local.
