Edwin Cardona no se hizo esperar: tajante mensaje para rivales de Nacional

Fixture de Nacional para los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Fecha 1

Nacional vs Once Caldas



Fecha 2

Millonarios Vs Atlético Nacional

Fecha 3

Nacional vs Santa Fe

Fecha 4

Santa Fe vs Nacional

Fecha 5

Atlético Nacional Vs Millonarios

Fecha 6

Once Caldas vs Nacional