Efraín Juárez fue 'frentero' y le repondió a los críticos: "Somos humildes"

El noveno partido de la fecha 17 de la Liga Betplay 2024-2 fue disputado por Deportivo Pereira y Atlético Nacional en la noche del jueves 8 de noviembre. Tras el 1-1 que se firmó, fue el entrenador de los verdes, Efraín Juárez, quien habló en rueda de prensa.

Fue uno de los juegos más entretenidos de las últimas semanas en el fútbol colombiano, pues fluyó, se jugó en ambas áreas y los arqueros fueron figuras; eso sí, las zonas defensivas mostraron algunos errores a lo largo de los 90'.

Y justamente Juárez inició su conferencia de prensa hablando sobre el portero Luis Marquínez, quien fue el mejor de Atlético Nacional en cancha, más allá de que se vio comprometido en el gol de los locales.

Pereira 1-1 Nacional: Declaraciones de Efraín Juárez

El estratega mexicano inicio comentando que "hay que corregir detalles", puesto que en el primery segundo cuarto de cancha se mostraron algunas falencias. Asimismo, dijo que "fue un gran espectáculo. A Luis Marquínez lo felicité".

Y las razones por las que Juárez se deshizo en elogios a Marquínez no son más que "porque es un joven que está aprendiendo. Hoy sí es un jugador profesional, porque hasta que no tengas esos errores, no maduras. Le dije que si la rechazaba, conmigo no jugaba más y tuvo la confianza de seguir jugando. Eso es de felicitar, tiene un temple y una calidad. Todo el grupo lo apoyó, jamás juzgamos por errores. Que experimente, evalúe y mejore".

Además, el técnico de Atlético Nacional elogió a toda su plantilla, y comentó que a su disposición tiene 26 jugadores, quienes "todos los días compiten, no hay suplentes, ni titulares. Quiero felicitar a todo mi grupo, estoy orgulloso de la manera en que se entregan. Fuimos por el partido desde el minuto uno".

Podteriormente, sobre el desempeño de un Nacional que tiene 31 puntos y sigue luchando por hacerse con el 'punto invisible', el técnico manifestó que "vamos partido a partido y las formas importan, la manera en qué empatamos el partido pasado y este, no nos deja ningún reproche dentro del vestuario".

Por último, y quizá refiriéndose al rumor que surgio en el cual se le tilda de 'agrandado', Juárez comentó que "llevamos varios partidos sin perder, pero no sacamos pecho, somos humildes y seguimos trabajando".

Ahora, Atlético Nacional, con 31 unidades, se alista para enfrentar el lunes 11 de noviembre a Independiente Medellín; Deportivo Pereira, con 23, y prácticamente eliminado, jugará el domingo ante Millonarios en Bogotá.