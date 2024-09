Efraín Juárez presentado oficialmente en Nacional: “Es un reflejo mío”

Atlético Nacional cesó a Pablo Repetto de la manera más inesperada hace unas semanas. Escudándose por temas deportivos, la dirigencia verdolaga anunció la sorpresiva salida que ni el mismo uruguayo lo veía venir para un club que iba tercero en ese momento de la Liga BetPlay 2024-II.

Los directivos no demoraron mucho en entablar diálogos entre Gustavo Fermani, director deportivo de la institución y Efraín Juárez, exjugador de la selección de México y que actuó por clubes como América, Rayados en México, Celtic y Real Zaragoza en Escocia y España respectivamente.

Apenas confirmaron a Efraín Juárez, se originaron varios comentarios sobre el mexicano que no fueron bien recibidos. El estratega todavía no sabe lo que es dirigir oficialmente un partido y mucho menos ha podido dirigir como técnico en posesión. Esta será su primera experiencia en ese rol después de ser el asistente técnico en el New York City de la Major League Soccer, en el Brujas y Standard Lieja de Bélgica y en el Valerenga de Noruega.

A la espera de su debut oficial como entrenador de Nacional, el jueves 12 de septiembre se llevó a cabo su respectiva presentación con su nuevo cuerpo técnico que lo acompañarán, por lo menos para esta Liga BetPlay. Efraín ya había dicho en la primera presentación que quería jugar directo, y que sea un juego ofensivo.

“QUE EL JUEGO SEA UN REFLEJO MÍO”, REVELÓ EFRAÍN JUÁREZ

Ya arranca la nueva era de Atlético Nacional con el director técnico mexicano que espera seguir ganando unidades en busca de pelear por sellar su clasificación que puede estar cerca y, además, continuar en las primeras posiciones. Pese a no jugar desde el 31 de agosto, siguen terceros en la tabla de clasificaciones.

Juárez ya dirigió su primer partido en Nacional cuando enfrentaron al América de México en un amistoso disputado en Orlando, Florida e igualaron a dos tantos contra e lelenco azulcrema. Sobre el juego que quiere implantar, aseguró que, “el equipo venía haciendo cosas muy buenas, pero con nuestro toque tratamos de que se representen cada día más el tema de la intensidad, presión y todas esas circunstancias”.

Ultimando detalles para su comienzo en Atlético Nacional que será el lunes 16 ante Alianza FC por la Copa BetPlay, el mexicano reveló cómo pretende jugar en Colombia. Afirmó que quiere exprimir sus virtudes con el plantel, “tengo mucho tiempo en el fútbol y hay una frase que me encanta: ‘cuando te veas al espejo como entrenador es el reflejo de tu equipo’. Soy un tipo intenso, vivo al máximo el día a día, me considero valiente, tengo muchos miedos, pero los trato de ocultar con mis virtudes y defectos. Quiero que mi equipo sea valiente, atrevido, intenso, sin miedo a perder ni equivocarse, es un reflejo mío, si no, no estuviera sentado aquí”.

Posteriormente, habló sobre el sacrificio y cómo han llevado las sesiones, “trabajamos todos los días al 100%, acá no hay excusas y tenemos que dar resultados, desde el día uno. Fuimos a Jaguares con una sesión, fuimos a Orlando con 13 o 14 jugadores por diferentes circunstancias y hay que competir. Entendemos lo que representamos y estamos entregados al 100%. Cuando el jugador va a la cancha y disfruta quiere decir que estamos haciendo algo bueno. En ambos partidos hubo buenos momentos más allá de los resultados”.