Efraín Juárez: ¿Quién es el técnico que dirigirá a Atlético Nacional?

Atlético Nacional ha logrado recuperar una mejor cara con respecto a lo hecho en el primer semestre de la Liga BetPlay en donde no alcanzaron a clasificar a los cuadrangulares semifinales con Jhon Jairo Bodmer y Pablo Repetto como entrenadores.

Terceros en el segundo semestre, y sin jugar un partido desde el 10 de agosto por la imposibilidad de utilizar el Estadio Atanasio Girardot por el Mundial Femenino Sub-20, tuvieron que aplazar varios partidos. Mientras el cuadro verdolaga preparaba su visita al Jaraguay para enfrentar a Jaguares de Córdoba, detonó un bombazo con la inesperada salida de Pablo Repetto.

Vea también: Nacional prepara bombazo con nuevo técnico: viene con experiencia europea

El proyecto ambicioso con un gran mercado debe continuar y tras la salida del uruguayo, Gustavo Fermani, director deportivo argentino parece tener listo a Efraín Juárez, entrenador mexicano. Aunque todavía no ha habido un dictamen oficial por parte de Nacional, Eduardo Luis afirmó que, a falta de oficializarlo por el club, el exjugador será el nuevo estratega.

¿QUIÉN ES EFRAÍN JUÁREZ?

Felipe Sierra complementó lo dicho por Eduardo Luis señalando que Efraín Juárez de 36 años será nuevo entrenador de Atlético Nacional. Espera llegar esta semana para firmar. Pero, ¿quién es este joven entrenador? Pues tuvo una destacada carrera como futbolista saliendo de las fuerzas básicas de Pumas UNAM en donde alcanzó a estar por dos años desde 2008 hasta 2010 y quedó campeón del rentado local de 2009.

De ahí, dio el salto a Europa firmando con el Celtic de Glasgow en 2010 hasta 2012 y logró alzar una Scottish Cup y Premier League estirando su palmarés. Su carrera continuó en suelo europeo firmando con Real Zaragoza. En España no tuvo una destacada participación y volvió a Escocia sin tener mucha cabida.

Dejó Europa y volvió a México para unirse al América entre 2012 y 2013 ganando una Liga MX con las águilas. Donde brilló más fue en el Monterrey con cinco años de trayectoria en el equipo regiomontano y haciéndose con la Copa local. Sus últimos años de carrera fueron por fuera de México en el Vancouver Whitecaps y el Valerenga de Noruega en donde puso fin a su trayectoria.

Le puede interesar: Nacional respondió los rumores sobre la llegada de Rafa Márquez: oficial

Como jugador, sumó 39 partidos marcando una anotación en un periodo corto de 2009 a 2012 en la selección mexicana. Disputó el Mundial de Sudáfrica en donde México clasificó a octavos de final y ganó la Copa de Oro en 2009 y 2011. Posteriormente, se preparó como director técnico, pero por ahora, no ha contado con experiencia como técnico en posesión.

Tras su retiro, fue asistente técnico en el New York City de Estados Unidos y luego regresó a Europa para ser el segundo estratega del Brujas de Bélgica llegando con Ronny Deila. Efraín Juárez fue cesado con el noruego a mediados de 2024 y ahora podría tener su primera experiencia en posesión. Sin duda alguna, no deja de ser una apuesta para Nacional contar con el mexicano que no cuenta con un bagaje grande en los banquillos.