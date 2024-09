Efraín Juárez saca pecho tras goleada de Nacional: "soy muy exigente"

Nacional sigue cosechando buenos resultados en la Liga Betplay, pues en la jornada del domingo 29 de septiembre consiguió un importante triunfo ante Boyacá Chicó.

El equipo de Efraín Juárez demostró su categoría y goleó 6-2 al cuadro Ajedrezado, un resultado que lo deja en lo alto de la tabla de la competencia local.

Después de la goleada en el Atanasio Girardot, el entrenador mexicano habló ante los medios y destacó el resultado del equipo y el proceso que lleva el club.

"Sí hay que dejarse llevar por los seis goles. Se hicieron seis goles, no es solo ver todo negativo. Mi molestia es porque soy muy exigente con ellos. Para mí el resultado es consecuencia de. Lo que más me importa a mí es el proceso; lo que me interesa es el rendimiento y funcionamiento del equipo; pero no podemos ocultar que hicimos seis goles".

Del mismo modo, Juárez no se quedó corto y resaltó varios puntos a mejorar por parte de Nacional de cara a la recta final del campeonato.

"Hay cosas por mejorar, claro. Pero se mejora ganando y cuando se pierde. Estamos en el camino, va a ver momentos difíciles, pero hoy tenemos que estar contentos por lo que hemos visto en tres semanas y media que llevamos acá", aclaró el mandamás.

"La idea es el funcionamiento. El peso de llevar el juego tiene que pasar por todos, no de uno o dos jugadores. Lo que yo quiero es que todos disfruten. La idea la han entendido al máximo. Y depende de la intensidad, teniendo un balance. Todo es tema de trabajo en conjunto, no individual. Tenemos que ir paso a paso", recalcó tras el notable triunfo de Nacional en casa vacía tras los hechos del pasado compromiso contra Junior de Barranquilla.

"Más allá del trabajo, este grupo ha entendido los principios y fundamentos de lo que queremos. Ellos han tenido claridad y entendimiento de la idea, sin trabajo, porque en las últimas dos semanas hemos jugado cada 48 horas y no ha habido tiempo para trabajar", concretó.