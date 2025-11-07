Actualizado:
El '10' de lujo que podría llegar a Deportivo Cali
Los Azucareros esperan conformar una plantilla que les permita volver a ser protagonistas del fútbol colombiano.
Deportivo Cali podría tener un regreso muy esperado en 2026. Nicolás Benedetti, mediocampista de 28 años, termina contrato con Mazatlán de México en diciembre y quedará libre para negociar con cualquier club. Su nombre ha comenzado a sonar con fuerza como posible refuerzo del conjunto verdiblanco.
Aunque no existe confirmación de contactos formales entre el Cali y el jugador, el hecho de que Benedetti sea canterano e hincha del club alimenta la ilusión de los aficionados. Su regreso sería un golpe anímico importante para una institución que busca reconstruirse tras un semestre difícil.
Estadísticas de Nicolás Benedetti en Mazatlán
El volante ofensivo se ha mantenido en buen nivel en la Liga MX. En la actual temporada con Mazatlán ha disputado 17 partidos, en los que ha marcado tres goles y aportado cuatro asistencias.
Benedetti llegó al fútbol mexicano en 2019 para jugar con el América, club con el que vivió buenos momentos antes de pasar a Mazatlán en 2022.
Formado en la cantera del Deportivo Cali, debutó profesionalmente en 2015 y rápidamente se ganó el cariño de la afición por su talento y visión de juego. Su salida al exterior fue vista como una pérdida importante para el club azucarero.
Hoy, con experiencia internacional y madurez futbolística, Benedetti podría ser un refuerzo clave para un Deportivo Cali que busca escapar del descenso y volver a disputar los cuadrangulares semifinales en 2026.
El club aún no ha definido la continuidad del entrenador Alberto Gamero, quien llegó a mitad de año. La decisión será clave para planificar la plantilla del próximo semestre.
Por ahora, se espera una amplia renovación en el equipo, con más de diez jugadores que podrían salir. En medio de esa reestructuración, la posible vuelta de Nicolás Benedetti representa una esperanza de renacimiento para el conjunto verdiblanco.
