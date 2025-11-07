El '10' de lujo que podría llegar a Deportivo Cali

Deportivo Cali podría tener un regreso muy esperado en 2026. Nicolás Benedetti, mediocampista de 28 años, termina contrato con Mazatlán de México en diciembre y quedará libre para negociar con cualquier club. Su nombre ha comenzado a sonar con fuerza como posible refuerzo del conjunto verdiblanco.

Aunque no existe confirmación de contactos formales entre el Cali y el jugador, el hecho de que Benedetti sea canterano e hincha del club alimenta la ilusión de los aficionados. Su regreso sería un golpe anímico importante para una institución que busca reconstruirse tras un semestre difícil.

Estadísticas de Nicolás Benedetti en Mazatlán

El volante ofensivo se ha mantenido en buen nivel en la Liga MX. En la actual temporada con Mazatlán ha disputado 17 partidos, en los que ha marcado tres goles y aportado cuatro asistencias.

Benedetti llegó al fútbol mexicano en 2019 para jugar con el América, club con el que vivió buenos momentos antes de pasar a Mazatlán en 2022.