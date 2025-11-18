El antecedente que condenaría a Santa Fe en cuadrangulares: hay problema

La fase regular de la Liga BetPlay 2025-II terminó con la tardía clasificación de Independiente Santa Fe, que, hasta la fecha 17 cuando perdió el clásico ante Millonarios, veía complicada la clasificación. Debía superar a Junior en Barranquilla, al Deportivo Cali y Alianza Valledupar en Bogotá.

Santa Fe tenía tres partidos que necesitaba sacar adelante y, afortunadamente, logró dar el golpe venciendo a Junior, Cali y Alianza por la mínima diferencia. Esto le permitió sellar la clasificación en la séptima casilla con 31 unidades. En la fase de grupos de los cuadrangulares, tendrán que enfrentar a Atlético Bucaramanga, Fortaleza y Deportes Tolima.

Evitaron a equipos como Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, Junior y América de Cali. Sin embargo, aunque el grupo parece ser menor que el A en donde están estos cuatro gigantes del Fútbol Profesional Colombiano, no será para nada sencillo medirse contra Bucaramanga, Fortaleza y Tolima.

De hecho, hay un muy mal antecedente que puede condenar a Santa Fe de cara al arranque en los cuadrangulares en donde debutarán frente a Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini.

SANTA FE Y LA DEUDA PENDIENTE CON ATLÉTICO BUCARAMANGA

A Independiente Santa Fe le tocará saldar una deuda pendiente que tiene frente a sus rivales en esta Liga BetPlay 2025-II. Los cardenales, desde que perdieron la final en penales ante Atlético Bucaramanga no han podido levantar cabeza frente a dicho rival.

En el Estadio Américo Montanini después de la final se han visto las caras en tres ocasiones con una sola victoria cardenal y dos del Atlético Bucaramanga con resultados de 3-1 y la más reciente en este segundo semestre con una remontada y un marcador final de 2-1.

Bucaramanga se ha convertido en la ‘bestia negra’ de Santa Fe y en esta nueva edición de los cuadrangulares semifinales podría volver a dar un golpe de autoridad tanto en condición de local como en Bogotá, ciudad en donde lograron levantar la primera estrella en su historia.

FORTALEZA TAMBIÉN PONDRÍA EN JAQUE A SANTA FE

Aunque parece un grupo de menor categoría, en este semestre, Independiente Santa Fe no pudo sumar de a tres en la fase regular frente a Atlético Bucaramanga ni tampoco contra Fortaleza. Ambos partidos fueron en condición de visitante con derrotas de 2-1 con los santandereanos y de 2-0 enfrentando a los bogotanos.

Sumado a esto, Fortaleza ha dado grandes golpes a lo largo de este semestre y espera revalidar lo hecho en la fase regular en estas instancias finales en donde actuará por primera vez en su historia.

En los todos contra todos, Santa Fe solo le pudo ganar al Deportes Tolima jugando en el Manuel Murillo Toro en la segunda fecha de la Liga BetPlay. Superaron a los tolimenses por la mínima diferencia y eso les bastó para sumar sus primeros tres puntos en el campeonato.

Las fases finales son a otro precio y, seguramente, traerán revanchas y nuevas necesidades para Independiente Santa Fe que espera dar el golpe ante rivales que no pudo vencer como Atlético Bucaramanga y Fortaleza. Esta historia para los cardenales iniciará el miércoles 19 de noviembre cuando visite el Américo Montanini.