En un duelo con pocas emociones y en el que los equipos no arriesgaron de más, Atlético Bucaramanga y Millonarios empataron sin goles en un partido crucial del cuadrangular A de la Liga BetPlay 2024-I. Este resultado no le sirve a ninguno de los dos equipos ambos equipos que complicaron sus aspiraciones de avanzar a la final del torneo.

Le puede interesar: Junior rompe el mercado y compra jugador clave de Selección de Uruguay

Millonarios, que llegó a Bucaramanga tras una dolorosa derrota en Bogotá ante el mismo rival, necesitaba con urgencia una victoria para mantener viva la esperanza de clasificar. Sin embargo, el empate los dejó coleros con apenas 4 puntos, mientras que los 'leopardos' se sitúan en la segunda posición con 5 unidades, dos menos que el líder Deportivo Pereira.

El partido en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga fue intenso desde el primer minuto, aunque con pocas opciones de gol. La presión se sintió tanto en el campo como en los banquillos, y esto se evidenció en un tenso intercambio entre el técnico de Bucaramanga, Rafael Dudamel, y el árbitro central Diego Ulloa.

En medio de la vorágine del juego, Dudamel y Ulloa protagonizaron un cruce verbal que terminó con una amarilla. Aunque durante el partido no se entendió bien qué pasó, tras el juego el técnico venezolano se refirió a la situación.

"El partido era tan exigente tan tensionantes que hasta el mismo árbitro principal cayó en esa adrenalina, esa tensión que me gané una tarjeta amarilla por irrespetarme. Cuando se me acerca (Ulloa) me mandó a la mierd@ y encima me sacó amarilla", empezó diciendo Dudamel.

En ese sentido, dijo que posteriormente el árbitro reconoció que se había equivocado: "Después me reconoció que era la tensión del partido. Fue un partido altamente exigente para todos", dijo Dudamel sobre su cruce con Ulloa

Las declaraciones de Dudamel