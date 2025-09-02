El Arriero explotó; defendió a Dayro tras victoria ante Santa Fe: "saquen la envidia"

El ‘Arriero’ explotó y defendió a Dayro Moreno

El entrenador colombiano de 67 años habló en rueda de prensa luego del triunfo ante el vigente campeón del fútbol colombiano, donde aprovechó para dejar un mensaje claro a quienes pueden estar criticando el llamado a la Selección Colombia del delantero Dayro Moreno, quien a sus 40 años volverá a vestir la camiseta ‘Tricolor’.

Herrera se mostró muy molesto por un comentario que escuchó del jugador de Atlético Nacional, Jorman Campuzano, quien aseguró que las personas que se alegraban con el llamado de Dayro a la selección no sabían nada de fútbol, un comentario que el volante luego explicó de manera jocosa que lo hacía bromeando, sin embargo, el DT de Once Caldas parece no haberse enterado de eso y envió fuertes mensajes.

"Escuché un comentario de un jugador de Colombia dudando de Dayro, que no podía estar en la Selección. Lo invito a él que saque la rabia, que saque la envidia, haga 400 goles y después hablamos, o juegue en la Selección Colombia y después hablamos. No es hablar por hablar de un jugador que ha hecho todo, que es el goleador de la Copa Sudamericana, un torneo internacional", dijo Herrera.

"Exijo respeto para Dayro. Como dice Martín Emilio Cochise Rodríguez, la peor enfermedad de Colombia es la envidia. Entonces primero mírese la cara y a ver por qué no está allá", añadió el DT.