Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 07:25
El Arriero explotó; defendió a Dayro tras victoria ante Santa Fe: "saquen la envidia"
Hernán Darío el 'Arriero' Herrera habló tras el gran triunfo obtenido en El Campín.
El partido que cerraba la fecha 9 en la presente edición de la Liga BetPlay, fue protagonizado por Independiente Santa Fe y el conjunto del Once Caldas, compromiso que terminó con triunfo por 2-1 para el equipo blanco de Manizales en condición de visitante.
El conjunto dirigido por el técnico Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera logró su primera victoria en esta competencia luego de 8 partidos disputados, de momento una floja campaña del equipo que en la Copa Sudamericana vive otra realidad, a las puertas de disputar los cuartos de final ante Independiente del Valle.
Lea también: Once Caldas se acordó de ganar frente a un deslucido Santa Fe
En otras noticias: la actualidad de la Selección Colombia previo al partido contra Bolivia
El ‘Arriero’ explotó y defendió a Dayro Moreno
El entrenador colombiano de 67 años habló en rueda de prensa luego del triunfo ante el vigente campeón del fútbol colombiano, donde aprovechó para dejar un mensaje claro a quienes pueden estar criticando el llamado a la Selección Colombia del delantero Dayro Moreno, quien a sus 40 años volverá a vestir la camiseta ‘Tricolor’.
Herrera se mostró muy molesto por un comentario que escuchó del jugador de Atlético Nacional, Jorman Campuzano, quien aseguró que las personas que se alegraban con el llamado de Dayro a la selección no sabían nada de fútbol, un comentario que el volante luego explicó de manera jocosa que lo hacía bromeando, sin embargo, el DT de Once Caldas parece no haberse enterado de eso y envió fuertes mensajes.
"Escuché un comentario de un jugador de Colombia dudando de Dayro, que no podía estar en la Selección. Lo invito a él que saque la rabia, que saque la envidia, haga 400 goles y después hablamos, o juegue en la Selección Colombia y después hablamos. No es hablar por hablar de un jugador que ha hecho todo, que es el goleador de la Copa Sudamericana, un torneo internacional", dijo Herrera.
"Exijo respeto para Dayro. Como dice Martín Emilio Cochise Rodríguez, la peor enfermedad de Colombia es la envidia. Entonces primero mírese la cara y a ver por qué no está allá", añadió el DT.
Sobre el gran triunfo ante Santa Fe
Por otro lado, el estratega valoró el aliciente triunfo obtenido en el Estadio El Campín, que le ayuda a salir del fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay gracias a un doblete de Cristian Barrios.
"Yo creo que hoy enfrentamos un gran rival. Ganarle a Santa Fe acá, el actual campeón, era difícil, complicado, sobre todo en la situación que nosotros veníamos. Hoy trajimos casi todo el equipo base, que no habíamos podido tener en otros partidos porque Barrios estaba por allá en Estados Unidos y teníamos unos inconvenientes con varios jugadores. Se ganan los primeros tres puntos que lo necesitábamos. Ahora a seguir peleando, seguir luchando. Sé que va a ser duro", dijo el entrenador.
Fuente
Antena 2