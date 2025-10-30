El Arriero no se ve eliminado ¿Se aferra a las matemáticas o a un milagro?

Con 23 puntos y dos jornadas por disputar, los dirigidos por Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera ya no dependen de sí mismos. Sin embargo, el estratega antioqueño mantiene la fe intacta y aseguró que el grupo no se rendirá.

“En la matemática todavía estamos ahí. Podemos llegar a 29 puntos. Ya no dependemos de nosotros, pero vamos a luchar hasta lo último. Santa Fe, Llaneros y Alianza no tienen nada asegurado, ellos también deben enfrentar rivales difíciles”, afirmó Herrera en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Un partido cerrado en El Campín

El técnico valoró el esfuerzo de sus jugadores en un duelo que calificó como “muy táctico y estratégico”. Para Herrera, el partido fue parejo y ambos equipos tuvieron opciones para llevarse la victoria.

“Fue un partido cerrado, de mucha táctica. Al final, ambos equipos arriesgaron para buscar el gol. El arquero de Millonarios hizo una gran atajada y ninguno dio ventajas”, explicó el entrenador.

Además, señaló que buscó el triunfo con variantes ofensivas en los minutos finales:

“Millonarios tenía que salir a atacar y se cuidó. Hice los cambios al final para intentar ganar, pero no se pudo. Esto es así, hay que seguir trabajando para mejorar de cara a los dos encuentros restantes”.