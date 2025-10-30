Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 06:44
El Arriero no se ve eliminado ¿Se aferra a las matemáticas o a un milagro?
El entrenador del Once Caldas defiende que el equipo seguirá buscando la clasificación.
El equipo de Manizales quedó con opciones reducidas de clasificar, pero el técnico Hernán Darío Herrera mantiene viva la esperanza y confía en ganar los dos partidos que restan.
El empate sin goles entre Millonarios y Once Caldas en el estadio El Campín dejó sensaciones encontradas para el conjunto de Manizales. Si bien el equipo sumó un punto en condición de visitante, el resultado lo dejó con pocas posibilidades de avanzar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
Con 23 puntos y dos jornadas por disputar, los dirigidos por Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera ya no dependen de sí mismos. Sin embargo, el estratega antioqueño mantiene la fe intacta y aseguró que el grupo no se rendirá.
“En la matemática todavía estamos ahí. Podemos llegar a 29 puntos. Ya no dependemos de nosotros, pero vamos a luchar hasta lo último. Santa Fe, Llaneros y Alianza no tienen nada asegurado, ellos también deben enfrentar rivales difíciles”, afirmó Herrera en la rueda de prensa posterior al encuentro.
Un partido cerrado en El Campín
El técnico valoró el esfuerzo de sus jugadores en un duelo que calificó como “muy táctico y estratégico”. Para Herrera, el partido fue parejo y ambos equipos tuvieron opciones para llevarse la victoria.
“Fue un partido cerrado, de mucha táctica. Al final, ambos equipos arriesgaron para buscar el gol. El arquero de Millonarios hizo una gran atajada y ninguno dio ventajas”, explicó el entrenador.
Además, señaló que buscó el triunfo con variantes ofensivas en los minutos finales:
“Millonarios tenía que salir a atacar y se cuidó. Hice los cambios al final para intentar ganar, pero no se pudo. Esto es así, hay que seguir trabajando para mejorar de cara a los dos encuentros restantes”.
“Mientras las matemáticas estén con nosotros, estamos vivos”
A pesar de las dificultades, el ‘Arriero’ resaltó la actitud del grupo y el compromiso de sus jugadores. Reconoció que el equipo ha mostrado buen juego, aunque la falta de eficacia en el remate final ha sido determinante para perder puntos importantes.
“El equipo juega bien, pero últimamente no hemos sido eficaces. Nos falta tranquilidad en el remate final; a veces nos desesperamos”, aseguró.
Finalmente, Herrera dejó un mensaje claro para la hinchada del ‘Blanco Blanco’, dejando claro que no se trata de un discurso vacío, sino de convicción:
“Vamos a luchar hasta el final. Mientras las matemáticas estén con nosotros, estamos vivos. No estoy vendiendo humo, el equipo tiene con qué”, concluyó el entrenador, confiado en que Once Caldas aún puede dar la sorpresa en el cierre del campeonato.
Fuente
Antena 2