Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 13:32
El Arriero sorprende y envía súplica a la Dimayor: "por favor ayúdenos"
El técnico del Once Caldas dio declaraciones tras la victoria 2-1 ante Santa Fe.
Once Caldas se sacudió de la mala racha y obtuvo su primer triunfo en la presente Liga BetPlay, fue en condición de visitante por 2-1 ante el más reciente campeón del fútbol colombiano, donde un doblete de Michael Barrios ante Santa Fe en El Campín ayudó a cumplir ese objetivo.
El equipo blanco de Manizales, que en la Copa Sudamericana vive una realidad totalmente diferente alcanzando recientemente los cuartos de final (donde tendrá que enfrentar a Independiente del Valle), buscará remontar en la liga local y clasificar a los cuadrangulares.
La solicitud del ‘Arriero’ a la Dimayor
El entrenador antioqueño, Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera, habló en rueda de prensa posterior al triunfo ante el conjunto ‘cardenal’ y se refirió entre otras cosas al calendario que se le viene al Once Caldas, sabiendo que es el único equipo colombiano vivo en competencias internacionales.
Y es que Once Caldas tiene programado un partido con América de Cali el viernes 19 de septiembre por Liga BetPlay, dos días después de enfrentar el miércoles 17 a Independiente del Valle en Ecuador.
"Yo le pido a la Dimayor que nos ayude, al único equipo que internacionalmente está compitiendo. No puedo venir a jugar este partido acá y después irme a jugar un clásico, irme a jugar a un lado rápido, después ir a Ecuador, devolverme y venir a jugar con América", sentenció el Arriero.
“No puedo trabajar”
El estratega de 67 años acudió a su derecho al trabajo para solicitarle a la Dimayor que por favor modifique el calendario de la Liga BetPlay, argumentando que los viajes que debe realizar el equipo generan cansancio, donde el tiempo entre un partido y otro son cortos, tanto que puede afectar el rendimiento de los jugadores.
“Ayúdenos porque nosotros somos el Once Caldas y hemos demostrado cosas muy buenas a nivel internacional, somos los únicos vivos, los únicos que estamos luchando por Colombia, necesitamos la ayuda para descansar, para que me dejen trabajar porque no puedo trabajar", afirmó el DT.
"Los viajes nos están cansando mucho. Los partidos están seguidos, muy complicados. Entonces espero que nos ayuden", añadió el ‘Arriero’.
Fuente
Antena 2