El Arriero sorprende y envía súplica a la Dimayor: "por favor ayúdenos"

La solicitud del ‘Arriero’ a la Dimayor

El entrenador antioqueño, Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera, habló en rueda de prensa posterior al triunfo ante el conjunto ‘cardenal’ y se refirió entre otras cosas al calendario que se le viene al Once Caldas, sabiendo que es el único equipo colombiano vivo en competencias internacionales.

Y es que Once Caldas tiene programado un partido con América de Cali el viernes 19 de septiembre por Liga BetPlay, dos días después de enfrentar el miércoles 17 a Independiente del Valle en Ecuador.

"Yo le pido a la Dimayor que nos ayude, al único equipo que internacionalmente está compitiendo. No puedo venir a jugar este partido acá y después irme a jugar un clásico, irme a jugar a un lado rápido, después ir a Ecuador, devolverme y venir a jugar con América", sentenció el Arriero.