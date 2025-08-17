Actualizado:
Dom, 17/08/2025 - 19:10
El blooper del año en la Liga BetPlay; Tolima le dio 'regalazo' a Millonarios
Un terrible error del arquero le costó el primer gol del partido al cuadro 'pijao'.
En el marco de la séptima fecha de la presente edición de la Liga BetPlay, el Deportes Tolima enfrentaba la visita de Millonarios en el Estadio Manuel Murillo Toro, donde el equipo ‘embajador’ abriría el marcador gracias a un insólito gol.
Sucedió al minuto 24 del partido, cuando el arquero uruguayo Cristopher Javier Fiermarin intentaba sacar el balón de su área y esta se le fue de sus manos, dejando el esférico al jugador de Millonarios, Jorge Arias, quien se avivó y solo tuvo que empujarlo dentro de las redes.
El blooper del año en la Liga BetPlay
Previo a este grave error del portero charrúa, el equipo ‘albiazul’ había sufrido al minuto 7 una expulsión con tarjeta roja directa para el delantero Alex Stik Castro, quien piso con los taches de forma imprudente a un rival y tuvo que salir del compromiso tras la revisión en el monitor del VAR realizada por el árbitro Wilmar Roldán.
El partido iba 0-0 y las cosas se complicaban desde muy temprano para Millonarios, conjunto que llegaba a este compromiso con apenas un punto luego de cuatro partidos disputados y que ahora veía comprometido el futuro en este partido, sin embargo, el ‘regalazo’ del Tolima le daría el primer gol del partido.
EL TODO PODEROSO ES HINCHA DE MILLONARIOS ✅ Blooper de Cristopher Fiermarin 🟤🟡 y gol de Jorge Arias. Se le apareció la virgën a David González Ⓜ️⚽.#NoticiasMillos 🐔 pic.twitter.com/FIuUBFpcVz— Noticias Millos (@NoticiasMlllos) August 17, 2025
Tolima le dio vuelta en el primer tiempo
Para tranquilidad del arquero Fiermarin, el conjunto ‘vinotinto y oro’ lograría reponerse de ese gran error y hacer dos goles en el primer tiempo, donde Brayan Rovira se destacó con un doblete, uno de ellos de gran factura demostrando una buena pegada de media distancia.
Al arquero Fiermarin se lo vio muy contento y abrazando a sus compañeros tras las anotaciones de Rovira, una clara señal de agradecimiento frente al ‘blooper’ que había protagonizado en el primer gol de Millonarios.
