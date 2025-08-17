El blooper del año en la Liga BetPlay; Tolima le dio 'regalazo' a Millonarios

En el marco de la séptima fecha de la presente edición de la Liga BetPlay, el Deportes Tolima enfrentaba la visita de Millonarios en el Estadio Manuel Murillo Toro, donde el equipo ‘embajador’ abriría el marcador gracias a un insólito gol.

Sucedió al minuto 24 del partido, cuando el arquero uruguayo Cristopher Javier Fiermarin intentaba sacar el balón de su área y esta se le fue de sus manos, dejando el esférico al jugador de Millonarios, Jorge Arias, quien se avivó y solo tuvo que empujarlo dentro de las redes.

