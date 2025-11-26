El bus de Junior fue atacado previo al partido contra Nacional

Se conoció que el bus que trasladaba a la delegación de Junior FC habría sido atacado previo al partido de esta noche de miércoles 26 de noviembre en su llegada al estadio Ditaires, en Itagüí (Antioquia).

Junior se enfrentará con Atlético Nacional desde las 8:30 p. m. por la tercera fecha de los cuadrangulares, y se conoció de voz del periodista José Hugo Illera, que el bus fue atacado cuando estaba llegando al escenario deportivo.

Además, el periodista informó que la única persona que presenta lesiones es Juan Manuel López, quien oficia como asistente técnico de Alfredo Arias, quien ya recibe atención médica en las instalaciones del estadio.

En ese orden de ideas, el partido seguiría en firme, pues todos los futbolistas están en plenitud de condiciones para disputarlo y el club ya anunció a través de sus redes sociales que arribó al estadio.