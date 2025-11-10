El Cali empieza su reestructuración: Dos jugadores no seguirán en el equipo

Andrey Estupiñán no continúa en el club

El primer confirmado en abandonar la institución es Andrey Estupiñán, quien termina contrato con el Cali y no será renovado. El atacante llegó como una de las apuestas ofensivas del equipo, pero a pesar de consolidarse y alcanzar el rendimiento esperado no contarán con él en el equipo.

Con su salida, el conjunto azucarero busca liberar espacio salarial y abrir la puerta a nuevas incorporaciones para reforzar el frente de ataque.

Luis Manuel Orejuela, otro caso por resolver

Otro nombre que podría salir es el de Luis Manuel Orejuela. El lateral derecho mantiene contrato vigente, pero desde el club se busca una negociación para su salida. Las lesiones y la falta de continuidad han marcado su paso por el equipo, por lo que la dirigencia ve con buenos ojos un cambio de rumbo.