El Cali empieza su reestructuración: Dos jugadores no seguirán en el equipo
El Cali empieza con la ilusión de cambiar la dinámica de los últimos semestres.
El Deportivo Cali comienza a definir su plantel para la temporada 2026. Tras un semestre irregular, el club verdiblanco ha empezado su proceso de reestructuración deportiva, que incluirá varios movimientos importantes dentro de la plantilla profesional.
Andrey Estupiñán no continúa en el club
El primer confirmado en abandonar la institución es Andrey Estupiñán, quien termina contrato con el Cali y no será renovado. El atacante llegó como una de las apuestas ofensivas del equipo, pero a pesar de consolidarse y alcanzar el rendimiento esperado no contarán con él en el equipo.
Con su salida, el conjunto azucarero busca liberar espacio salarial y abrir la puerta a nuevas incorporaciones para reforzar el frente de ataque.
Luis Manuel Orejuela, otro caso por resolver
Otro nombre que podría salir es el de Luis Manuel Orejuela. El lateral derecho mantiene contrato vigente, pero desde el club se busca una negociación para su salida. Las lesiones y la falta de continuidad han marcado su paso por el equipo, por lo que la dirigencia ve con buenos ojos un cambio de rumbo.
Comienza la poda en Deportivo Cali
Estas decisiones hacen parte del inicio de una “poda” más amplia, ya que la lista de salidas no es corta. La dirigencia, junto al cuerpo técnico, trabaja en la conformación de un nuevo proyecto deportivo que permita al club volver a ser protagonista en la Liga BetPlay 2026.
En los próximos días se esperan más novedades respecto a jugadores que no continuarán y posibles refuerzos para la siguiente temporada.
Fuente
Antena 2