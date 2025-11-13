El Cali por el arquero preferido de Gamero: Difícil pero no imposible

Un movimiento ambicioso para el arco verdiblanco

El interés del Cali por Montero refleja la intención del club de reforzar su plantilla con jugadores de jerarquía. Tras un 2025 lleno de altibajos, la dirigencia busca consolidar un proyecto competitivo de cara a la próxima temporada y considera que la experiencia del guajiro puede ser clave para liderar desde el fondo.

Montero, de 30 años, ha sido uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano en los últimos años. Con Millonarios, ha ganado títulos locales, ha sido figura en torneos internacionales y se consolidó como uno de los habituales en las convocatorias de Néstor Lorenzo para la Selección. Si bien en Vélez no se ha logrado consolidar el arquero colombiano es uno de los mejores que hay en este momento.

Difícil, pero no imposible

Aunque la operación parece complicada por el alto costo del jugador y su contrato vigente, en el entorno del Cali aseguran que la gestión está en marcha. Sería un fichaje de peso para un equipo que necesita experiencia y liderazgo en posiciones clave.

Además, Montero conoce bien el fútbol del Valle, tras su paso por Deportes Tolima, donde vivió su mejor etapa antes de llegar a la capital. Su posible regreso al suroccidente del país sería una de las grandes noticias del mercado colombiano.