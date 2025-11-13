Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 15:03
El Cali por el arquero preferido de Gamero: Difícil pero no imposible
El Deportivo Cali ya piensa en lo que será el 2026 y quiere reforzarse en todas las lineas.
El club vallecaucano ya planea su 2026 y tiene en la mira un arquero ex Millonarios. Según información que circula en redes, el Cali estaría gestionando la llegada de Álvaro Montero, actual portero de la Selección Colombia.
Un movimiento ambicioso para el arco verdiblanco
El interés del Cali por Montero refleja la intención del club de reforzar su plantilla con jugadores de jerarquía. Tras un 2025 lleno de altibajos, la dirigencia busca consolidar un proyecto competitivo de cara a la próxima temporada y considera que la experiencia del guajiro puede ser clave para liderar desde el fondo.
Montero, de 30 años, ha sido uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano en los últimos años. Con Millonarios, ha ganado títulos locales, ha sido figura en torneos internacionales y se consolidó como uno de los habituales en las convocatorias de Néstor Lorenzo para la Selección. Si bien en Vélez no se ha logrado consolidar el arquero colombiano es uno de los mejores que hay en este momento.
Difícil, pero no imposible
Aunque la operación parece complicada por el alto costo del jugador y su contrato vigente, en el entorno del Cali aseguran que la gestión está en marcha. Sería un fichaje de peso para un equipo que necesita experiencia y liderazgo en posiciones clave.
Además, Montero conoce bien el fútbol del Valle, tras su paso por Deportes Tolima, donde vivió su mejor etapa antes de llegar a la capital. Su posible regreso al suroccidente del país sería una de las grandes noticias del mercado colombiano.
El mercado comienza a moverse
El interés de Deportivo Cali por Álvaro Montero es apenas una de las primeras señales de lo que será un mercado activo en diciembre y enero. Con varios clubes buscando renovación y nombres de jerarquía, el próximo campeonato promete una lucha intensa por los mejores jugadores del medio local.
Si el fichaje se concreta, sería uno de los movimientos más sonados del fútbol colombiano en los últimos años y un golpe de autoridad del conjunto azucarero.
Fuente
Antena 2