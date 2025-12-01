Actualizado:
Lun, 01/12/2025 - 07:18
El Cali va con todo por el 2026: Tendrían dos fichajes de lujo para Gamero
Con la llegada de los nuevos inversores el Cali traería dos grandísimos fichajes.
El 2026 será un año clave para las aspiraciones del Deportivo Cali, un equipo grande que se ha venido apagando los últimos años y que ahora deberá plantarle cara a una temporada en la que el descenso le estará respirando en la nuca. Además con los problemas económicos el equipo viene sufriendo desde que quedó campeón para volver a tener una plantilla competitiva.
Pero con la llegada del nuevo inversor las cosas empiezan a cambiar en el conjunto caleño en donde empiezan a soñar con dos fichajes que serían realmente de primer nivel en la Liga BetPlay.
Dos delanteros serían los escogidos por Gamero
El entrenador nacido en Santa Marta tendrá una dura tarea este semestre y es que necesita llegar lo más lejos posible en ambos torneos para que el fantasma de la B se aleje de Palmaseca, para esto Alberto Gamero está pensando en repatriar a dos jugadores que ya estuvieron en Colombia y que en su momento supieron destacar de gran manera en la liga.
Dos delanteros serían los elegidos para liderar a este nuevo Cali, uno ya estuvo en el equipo y el otro es un ex Millonarios que ha probado varias veces en el exterior. Juan Dinenno sería el primero, un ex Deportivo Cali que con 31 años después de haber probado suerte en Brasil, volvería al futbol colombiano de donde salió después de uno de sus mejores momentos como profesional, es un nueve grande, con buen juego aéreo pero que pese a su estatura no pierde la sensibilidad con sus pies.
El segundo sería Emerson Rivaldo Rodríguez, el extremo ex Millonarios busca retomar el buen nivel que mostró en el embajador ya que desde su salida no volvió a encontrarse con ese desequilibrio. Ahora tras probar suerte en Estados Unidos, México y Brasil, ahora desde Bulgaria se daría un regreso a Colombia, donde con apenas 25 años busca reencontrarse y volver a brillar.
Dos fichajes de lujo que serían la cara del proyecto
Estos dos fichajes no solo serían dos enormes inversiones para el club, sino también una manera de los nuevos inversores de demostrar que llegaron pisando fuerte a Colombia, buscando reposicionar al Cali donde siempre ha debido estar, peleando entre los grandes, lejos del descenso y más bien cerca de torneo internacional.
Fuente
Antena 2