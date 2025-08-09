El City Group compraría a un 'grande' del fútbol colombiano

Desde hace algunos días se viene 'cocinando' la idea de que el City Group, dueño de Manchester City, está interesado en invertir en un equipo de la primera división del fútbol colombiano, y ya ha salido a la luz el club por el cual negocian.

¿Cuál es el equipo colombiano que compraría el City Group?

Pues bien, se conoció que el City Group estaría interesado en comprar a Millonarios FC, al que justamente hace unas semanas estuvieron viendo jugar en el estadio Metropolitano de Techo, cuando perdió ante La Equidad por la tercera fecha de la Liga Betplay.

Así lo dio a conocer el periodista Mauricio Gordillo, de LosMillonarios.Net, aunque no está de más aclarar que este tipo de negociaciones son un poco demoradas, puesto que se trata de la venta completa de un equipo con una de las hinchadas más grandes del país y por ende debe tomarse con precaución el negocio.

Asimismo, Millonarios actualmente es propiedad de Amber Capital, y económicamente es uno de los equipos mejor posicionados del país, por lo que, inicialmente, no tendría necesidad fuerte de cambiar de dueños.