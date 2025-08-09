Actualizado:
Sáb, 09/08/2025 - 17:06
El City Group compraría a un 'grande' del fútbol colombiano
En las últimas horas ha tomado fuerza la posibilidad de venta de uno de los clubes más tradicionales de la Liga Betplay.
Desde hace algunos días se viene 'cocinando' la idea de que el City Group, dueño de Manchester City, está interesado en invertir en un equipo de la primera división del fútbol colombiano, y ya ha salido a la luz el club por el cual negocian.
¿Cuál es el equipo colombiano que compraría el City Group?
Pues bien, se conoció que el City Group estaría interesado en comprar a Millonarios FC, al que justamente hace unas semanas estuvieron viendo jugar en el estadio Metropolitano de Techo, cuando perdió ante La Equidad por la tercera fecha de la Liga Betplay.
Puede leer: Hugo Rodallega se acordó de Llinás tras la lesión; esto dijo
Así lo dio a conocer el periodista Mauricio Gordillo, de LosMillonarios.Net, aunque no está de más aclarar que este tipo de negociaciones son un poco demoradas, puesto que se trata de la venta completa de un equipo con una de las hinchadas más grandes del país y por ende debe tomarse con precaución el negocio.
Asimismo, Millonarios actualmente es propiedad de Amber Capital, y económicamente es uno de los equipos mejor posicionados del país, por lo que, inicialmente, no tendría necesidad fuerte de cambiar de dueños.
Cabe recordar que en la misma semana en que algunos empresarios del City Group estuvieron en Bogotá viendo La Equidad vs Millonarios, acudieron a Cali para presenciar el partido entre América y Bahía por Copa Sudamericana, pues esta sociedad es propietaria del cuadro brasileño.
¿Cuáles equipos suramericano integran el City Group?
Actualmente el City Group solo tiene presencia en dos países de América del Sur, pues es propietario del Montevideo City Torque de Uruguay, y es socio del Club Bolívar de La Paz (Bolivia); Millonarios sería el tercero, y a al espera de si pretende ser accionista o dueño del cuadro colombiano.
Le puede interesar: Racing de Gustavo Costas ficharía a polémico jugador colombiano
Se espera que en los próximos días haya más luces acerca de las negociaciones entre el City Group y Millonarios, pues apenas hubo un interés y se aguarda por las exigencias que interponga el equipo para entrar a generar una alianza o venta.
Fuente
Antena 2