El dato que ilusiona en Nacional antes de enfrentar a América

Un favorito que mete miedo en el grupo de la muerte

Atlético Nacional llega a los cuadrangulares como uno de los grandes favoritos, especialmente en el exigente Grupo A, que comparten con América, Medellín y Junior. Este jueves se repetirá el duelo entre los dirigidos por Diego Arias y David González y los números de las figuras verdolagas ya generan preocupación en el entorno escarlata. El dato que enciende la ilusión, Marino Hinestroza en modo asistidor.

Un número contundente que explica por qué Nacional es tan difícil de contener, Marino Hinestroza fue el jugador que más traslados completó que terminaron en un pase para remate en toda la temporada regular de Liga, sumó 17, igualando a Esneyder Mena (DIM), pero superándolo en efectividad, el extremo verdolaga logró 3 asistencias derivadas de esas jugadas, frente a solo 2 del jugador poderoso.

Hinestroza, aunque intermitente en algunos tramos del semestre, sigue siendo una de las armas diferenciales del equipo. En cuadrangulares, muchos esperan que explote en su máximo nivel.

Cardona y Morelos, el plan B que cualquiera quisiera

Pero si Marino no aparece, Nacional tiene un lujo de alternativas. Entre los 7 jugadores que cerraron la fase regular con 10 o más participaciones en secuencias que terminaron en gol, dos visten de verde:

• Edwin Cardona – 10

• Alfredo Morelos – 10

Arias tiene, literalmente, poder por todas partes.