El dato que pone a Jorge Bava 'contra las cuerdas' en Santa Fe

Independiente Santa Fe hizo la épica en el primer semestre del año y ganó la décima estrella, en gran medida gracias a la gestión del entrenador Jorge Bava, quien llegó al equipo a mitad del 2025-I y pese a las críticas, cumplió con el objetivo. Ahora, en plena defensa del título, hay un dato que le favorece poco y que lo tiene 'contra las cuerdas'.

Ad portas del clásico bogotano frente a Millonarios por la décima fecha, el León marcha en la novena casilla con doce puntos, y requiere levantar el nivel para soñar con la clasificación a cuadrangulares, que corresponde a uno de los objetivos de este semestre.

El dato al que tiene que sobreponerse Bava en Santa Fe

Desde que se juegan torneos cortos con cuadrangulares (o playoffs), Independiente Santa Fe nunca se ha clasificado en el semestre siguiente al que fue campeón, pues esto ya le pasó cuando ganó la séptima, octava y novena estrella; ahora, en plena celebración de la décima, la plantilla y el cuerpo técnico apunta a cambiar la historia.

Posiciones de Santa Fe en los torneos siguientes a los que fue campeón

En 2012-2, luego de que Santa Fe se consagró campeón ante Deportivo Pasto, ganando su séptima estrella, el León terminó en la décima casilla con apenas 23 puntos, por lo que no avanzó a cuadrangulares.