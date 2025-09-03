Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 15:29
El dato que pone a Jorge Bava 'contra las cuerdas' en Santa Fe
El entrenador uruguayo viene de sacar campeón al Rojo, pero el segundo semestre ha sido bastante irregular.
Independiente Santa Fe hizo la épica en el primer semestre del año y ganó la décima estrella, en gran medida gracias a la gestión del entrenador Jorge Bava, quien llegó al equipo a mitad del 2025-I y pese a las críticas, cumplió con el objetivo. Ahora, en plena defensa del título, hay un dato que le favorece poco y que lo tiene 'contra las cuerdas'.
Ad portas del clásico bogotano frente a Millonarios por la décima fecha, el León marcha en la novena casilla con doce puntos, y requiere levantar el nivel para soñar con la clasificación a cuadrangulares, que corresponde a uno de los objetivos de este semestre.
Puede leer: Santa Fe llega con baja sensible contra Millonarios: confirman lesión
El dato al que tiene que sobreponerse Bava en Santa Fe
Desde que se juegan torneos cortos con cuadrangulares (o playoffs), Independiente Santa Fe nunca se ha clasificado en el semestre siguiente al que fue campeón, pues esto ya le pasó cuando ganó la séptima, octava y novena estrella; ahora, en plena celebración de la décima, la plantilla y el cuerpo técnico apunta a cambiar la historia.
Posiciones de Santa Fe en los torneos siguientes a los que fue campeón
En 2012-2, luego de que Santa Fe se consagró campeón ante Deportivo Pasto, ganando su séptima estrella, el León terminó en la décima casilla con apenas 23 puntos, por lo que no avanzó a cuadrangulares.
Luego de que el Rojo fue campeón en 2014-2, no pudo clasificar a los playoffs del primer semestre de 2015, pues quedó en la novena casilla con 31 unidades. En la última fecha del todos contra todos Millonarios lo dejó por fuera luego de ganarle 3-1 con decisiones arbitrales a su favor.
En el primer semestre de 2017, cuando Santa Fe defendía el título obtenido en diciembre del año anterior, no avanzó a playoffs debido a que quedó en la novena posición con 28 puntos, solo uno por debajo del octavo.
Le puede interesar: Liga Betplay Femenina 2025: programación semifinales de vuelta
Así las cosas, Independiente Santa Fe tiene el objetivo de clasificar por primera vez a la fase semifinal del torneo colombiano luego de haberse consagrado campeón. Para lograrlo tendrá que sumar unos 20 puntos de los 33 que hay en disputa.
Fuente
Antena 2