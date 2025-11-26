El delantero que Millonarios quiere para 2026: fuerte inversión

El delantero que quiere Millonarios para 2026

A pesar de contar con Leonardo Castro como máximo referente en el ataque, en las últimas horas se ha conocido de manera extraoficial que Millonarios tiene en mente dar un golpe de autoridad al contratar un delantero de renombre.

Y es que desde el conjunto 'embajador' se habría preguntado por la situación y condiciones para intentar incorporar a Miguel Ángel Borja, quien no continuaría en River Plate, ya que no se le renovaría el contrato.

Borja, que no entraría en los planes del equipo de la banda cruzada para 2026, le pondrá fin a un ciclo de tres años en el cuadro argentino, al cual se incorporó en julio de 2022.

A pesar de haber marcado 62 goles en 152 partidos jugados con River Plate, desde la llegada de Marcelo Gallardo, el delantero perdió su lugar y ha sido habitual alternativa.

Según la información conocida, Millonarios recibiría el apoyo de una importante marca, tal y como se registró en la incorporación de Falcao, para sumar a un jugador de jerarquía para el plantel de 2026.