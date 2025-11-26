Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 17:15
El delantero que Millonarios quiere para 2026: fuerte inversión
El equipo 'embajador' planearía fichar a un delantero top para la temporada 2026.
Millonarios le dio inicio a una importante reestructuración deportiva, después de los malos resultados registrados en el segundo semestre de 2025, en el que no pudo clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y además quedó eliminado tempranamente en la Copa Betplay.
Con el objetivo de tener el mejor rendimiento posible en la temporada 2026, desde el conjunto embajador se dio a conocer la continuidad de Hernán Torres como director técnico, pero además se anunció la contratación del argentino Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo.
En la rueda de prensa en la que se presentó a Ariel Michaloutsos, se explicó que Millonarios está en búsqueda de por lo menos seis jugadores, teniendo en cuenta que ya se concretó la contratación de Carlos Darwin Quintero.
Hernán Torres aseguró que le solicitó a los directivos la incorporación de un lateral izquierdo, un mediocampista de primera línea, dos interiores, un extremo y un delantero.
El delantero que quiere Millonarios para 2026
A pesar de contar con Leonardo Castro como máximo referente en el ataque, en las últimas horas se ha conocido de manera extraoficial que Millonarios tiene en mente dar un golpe de autoridad al contratar un delantero de renombre.
Y es que desde el conjunto 'embajador' se habría preguntado por la situación y condiciones para intentar incorporar a Miguel Ángel Borja, quien no continuaría en River Plate, ya que no se le renovaría el contrato.
Borja, que no entraría en los planes del equipo de la banda cruzada para 2026, le pondrá fin a un ciclo de tres años en el cuadro argentino, al cual se incorporó en julio de 2022.
A pesar de haber marcado 62 goles en 152 partidos jugados con River Plate, desde la llegada de Marcelo Gallardo, el delantero perdió su lugar y ha sido habitual alternativa.
Según la información conocida, Millonarios recibiría el apoyo de una importante marca, tal y como se registró en la incorporación de Falcao, para sumar a un jugador de jerarquía para el plantel de 2026.
Fuente
Antena 2