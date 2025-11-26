El delantero que podría fichar Santa Fe en remplazo de Harold Santiago

Independiente Santa Fe ya trabaja en la planificación de su plantilla para 2026, y uno de los movimientos más urgentes pasa por reemplazar a Harold Santiago Mosquera. El extremo, una de las figuras del equipo, no continuará en el club y todo indica que su futuro estaría en América de Cali.

¿Quién remplazará a Harold Santiago Mosquera en 2026?

Ante este escenario, la dirigencia cardenal busca un futbolista que pueda desempeñarse por banda, con desequilibrio, experiencia y buen presente competitivo. En ese perfil encaja Yony González, quien surge como una de las principales opciones para reforzar al equipo de cara a la Copa Libertadores 2026.

González, de 31 años, no renovará con Águilas Doradas y quedará libre al finalizar la temporada, lo que facilita su fichaje. Además, el jugador estaría analizando ofertas del fútbol colombiano, entre ellas la de Santa Fe, que ve en él un reemplazo inmediato para cubrir la vacante que deja Mosquera.

Esta no es la primera vez que Yony aparece en el radar del Rojo. El extremo ya había sonado para llegar al club años atrás, pero ahora la posibilidad parece más concreta dadas las necesidades del equipo y la situación contractual del futbolista.