El descenso ‘le respira en la nuca’ al Cali: gran problema en 2026

Se acabaron las esperanzas de los clubes de la Liga BetPlay en la fase regular y todo terminó con un triste empate a un tanto del Deportivo Cali frente al Once Caldas que sigue poniendo en entredicho la continuidad de Alberto Gamero, quien fue ratificado, pero que sigue caminando por la cornisa con seis partidos sin poder sumar de a tres.

Con eso se siguen complicando y tendrán que mejorar completamente en el 2026, en eso caben los fichajes nuevos para afrontar la Liga y para soñar con una clasificación cortando una mala racha sin poder disputar las fases finales. Además, si no suman de a tres, mantener la categoría se les complicaría.

Tendrán poco más de un mes y medio para arrancar la pretemporada con fichajes de nivel para poder revertir la mala situación por la que están pasando. Y es que, el descenso sigue siendo el peor enemigo cuando les sigue respirando de cerca.

Sin duda, sellar la clasificación será el objetivo durante este 2026, pero la verdadera necesidad se cumplirá con ese requisito de hacer una buena presentación en todo el año, dado que caer en la segunda división es todavía una posibilidad.

EL DESCENSO SIGUE DE CERCA AL DEPORTIVO CALI

El empate en la jornada definitiva contra el Once Caldas también demuestra la urgencia que tiene el cuadro azucarero que no pude seguir empatando o perdiendo en el 2026. Tendrán que sumar de a tres en lo que más puedan durante la siguiente campaña.

Y es que, sumar una unidad poco ayuda en la consigna de escapar del descenso. Alberto Gamero sabe la necesidad que tienen sus dirigidos y esperará trabajar para salvar en el primer semestre del 2026 la campaña para no caer en posiciones incómodas que comprometan su estadía en la máxima división.

Así las cosas, el descenso sigue siendo el mayor problema en 2026. Una realidad negativa que persiste. En ese orden de ideas, así arrancarán en la tabla del descenso para el siguiente año:

TABLA DEL DESCENSO DEL 2026: ASÍ ARRANCARÍA

20. Ascendido | 0 promedio

19. Ascendido | 0 promedio

18. Boyacá Chicó | 0,88 promedio

17. La Equidad | 1,01 promedio

16. Deportivo Cali | 1,06 promedio

15. Llaneros | 1,13 promedio

14. Alianza Valledupar | 1,17 promedio