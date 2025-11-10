¿El destino de Borja es colombiano? Salieron importantes declaraciones

El mercado de fichajes en Colombia empieza a moverse y los rumores no se hacen esperar. En Cali, el nombre de Miguel Ángel Borja ha comenzado a sonar con fuerza, justo cuando el delantero cordobés se acerca al final de su contrato con River Plate. El goleador, que será jugador libre a partir del 1 de enero de 2026, analiza opciones para continuar su carrera, y el América de Cali estaría dispuesto a hacer un intento por ficharlo.

A sus 32 años, Borja sigue siendo uno de los delanteros colombianos más cotizados de Sudamérica. Su paso por River ha sido productivo en goles, pero la relación entre el jugador y el club argentino parece llegar a su fin. Con ese panorama, su entorno ya escucha propuestas, y el interés del América ha despertado ilusión entre los hinchas escarlatas, aunque el panorama económico no sería sencillo.