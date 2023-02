"El dolor vive conmigo": Jackson Martínez y un anuncio que apaga las ilusiones del Medellín

Uno de los jugadores que ha sonado para volver al fútbol colombiano es Jackson Martínez; más exactamente, al Independiente Medellín. De hecho, el delantero tuvo la oportunidad de entrenar y de incluso anotar en un partido amistoso con el cuadro poderoso.

Aunque el propio jugador tiene el deseo de seguir jugando en el fútbol profesional, los problemas físicos todavía son una carga para quien vistió la camiseta de la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014.

Precisamente, 'Cha, cha, chá' tuvo una entrevista en la que habló sobre su condición física. Si bien reconoce que se ha sentido bien, también es consciente de que tiene varias limitaciones en este aspecto.

"Lo que voy a pensar es en dar lo mejor en la cancha. No puedo decir que voy a jugar 20 o 30 minutos porque eso no está en mi mente. La gente no sabe lo que he invertido en mi recuperación, de allí ha venido mi motivación para volver", expresó.

El jugador manifestó que ha trabajado fuertemente para estar en las mejores condiciones. Sin embargo, reconoce que el dolor físico todavía lo acompaña: "Yo sé la mejoría que he tenido, pero puede que esa mejoría que siento no sea suficiente para el proyecto deportivo. El dolor está conmigo, el dolor vive conmigo", aseveró.

Recientemente, Daniel Ossa, presidente del Medellín, habló de que el delantero podría sumarse al cuadro antioqueño dependiendo de su evolución física, por lo que estas declaraciones podrían apaciguar su regreso al Poderoso de la Montaña.

Cabe recordar que Jackson Martínez sufrió constantes lesiones tras su paso por el fútbol de China, lo que lo llevó a anunciar su retiro de las canchas en 2020.

