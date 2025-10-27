El equipo de Liga Betplay que hará oferta por Carlos Darwin Quintero

La crisis económica que atraviesa Deportivo Pereira no solo ha afectado su presente deportivo, sino que también ha puesto en duda la continuidad de varios de sus jugadores más experimentados. Uno de ellos es Carlos Darwin Quintero, quien estaría cerca de cambiar de equipo para la próxima temporada, y su destino podría ser Deportes Tolima.

Puede leer: Confirmados los grupos de cuadrangulares del Torneo Betplay 2025-II

El interés del conjunto vinotinto y oro surge en medio de la incertidumbre que rodea al Pereira, club que afronta un paro de su plantilla profesional por falta de pago de salarios y que ha tenido que afrontar sus últimos partidos con jugadores de la categoría sub-20.

Quintero, de 38 años, es uno de los referentes del plantel matecaña y ha manifestado su deseo de seguir jugando en el fútbol colombiano. En este contexto, el Tolima aparece como una opción atractiva tanto por su historia como por el vínculo afectivo que el jugador mantiene con la institución.

El vínculo entre Carlos Darwin y Deportes Tolima

El atacante debutó profesionalmente con Deportes Tolima en 2005, club en el que se dio a conocer antes de partir al fútbol internacional. Un eventual regreso a Ibagué representaría un cierre simbólico de carrera en el equipo que lo vio nacer futbolísticamente.