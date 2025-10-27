Actualizado:
El equipo de Liga Betplay que hará oferta por Carlos Darwin Quintero
El atacante saldría del Matecaña debido a los impagos de nómina del club.
La crisis económica que atraviesa Deportivo Pereira no solo ha afectado su presente deportivo, sino que también ha puesto en duda la continuidad de varios de sus jugadores más experimentados. Uno de ellos es Carlos Darwin Quintero, quien estaría cerca de cambiar de equipo para la próxima temporada, y su destino podría ser Deportes Tolima.
El interés del conjunto vinotinto y oro surge en medio de la incertidumbre que rodea al Pereira, club que afronta un paro de su plantilla profesional por falta de pago de salarios y que ha tenido que afrontar sus últimos partidos con jugadores de la categoría sub-20.
Quintero, de 38 años, es uno de los referentes del plantel matecaña y ha manifestado su deseo de seguir jugando en el fútbol colombiano. En este contexto, el Tolima aparece como una opción atractiva tanto por su historia como por el vínculo afectivo que el jugador mantiene con la institución.
El vínculo entre Carlos Darwin y Deportes Tolima
El atacante debutó profesionalmente con Deportes Tolima en 2005, club en el que se dio a conocer antes de partir al fútbol internacional. Un eventual regreso a Ibagué representaría un cierre simbólico de carrera en el equipo que lo vio nacer futbolísticamente.
De momento, no hay negociación formal confirmada, pero fuentes cercanas a la dirigencia tolimense habrían reconocido el interés por sumar al veterano jugador si se concreta su salida del Pereira, cuya situación financiera podría desembocar incluso en la venta del club.
En lo deportivo, la posible salida de Rafael Dudamel y la posible reestructuración de la plantilla abren el camino para que Quintero busque nuevos horizontes, pues difícilmente permanecería en un proyecto sin estabilidad económica ni claridad institucional.
Además de Tolima, otros equipos de la Liga Betplay estarían atentos a la decisión del jugador, aunque por ahora el cuadro pijao sería el más interesado en contar con su experiencia y liderazgo dentro del camerino.
Carlos Darwin Quintero, quien regresó al Pereira en 2024 tras haber jugado en 2008, no contempla el retiro, pero sí desea culminar su carrera en un club competitivo. Y todo apunta a que ese cierre podría escribirse en el mismo lugar donde comenzó: el Deportes Tolima.
