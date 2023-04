"El equipo no fue vistoso": Gamero reconoce los errores que cometió Millonarios frente al Huila

Millonarios jugó como visitante ante Atlético Huila en partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga Betplay. Los embajadores sacaron un empate a un gol que, si bien los mantiene como líderes en la tabla de posiciones, también le da la posibilidad a equipos como América o Águilas Doradas de acercarse a la cima del torneo.

Los capitalinos tuvieron mejores opciones de gol en el primer tiempo. Sin embargo, las cosas cambiaron luego del gol del empate por parte de los opitas, pues el equipo no logró ser contundente para llevarse el triunfo del Guillermo Plazas Alcid de Neiva.

Justamente, el técnico Alberto Gamero reconoció que su equipo no mostró su mejor versión en el compromiso ante el Huila: "A mi modo de ver, el equipo no fue vistoso. No tuvimos ese partido que hemos tenido en otros días, pero tuvimos posesión de balón y controlamos el partido en algunos momentos", expresó el samario en rueda de prensa.

Por otra parte, Gamero aceptó que, pese a tener un mayor dominio de la pelota, el equipo no logró inquietar a su rival: "Creamos más opciones de gol, pero tenemos que ver más contundentes y precisos cuando las creamos. Eso es algo en lo que estamos trabajando con los jugadores que tenemos", precisó.

Asimismo, el entrenador es consciente de que el equipo todavía tiene errores por corregir. Sin embargo, espera que sus jugadores puedan mejorar en sus próximos compromisos.

Millonarios tendrá su siguiente salida en la Liga Betplay jugando como local ante Envigado en el Estadio El Campín de Bogotá.

