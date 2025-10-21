Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 15:27
El extranjero que la está rompiendo en la liga: Medellín se ilusiona
El Deportivo Independiente Medellín está teniendo un gran semestre y se ilusiona con un un nuevo titulo.
El Deportivo Independiente Medellín vive un gran momento en la liga, y uno de los principales responsables de ese buen presente tiene nombre y apellido, Francisco Fydriszewski. El delantero argentino se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la liga colombiana, con actuaciones que han despertado la ilusión del hincha poderoso.
El goleador del momento
Desde su llegada al DIM, el “Polaco” Fydriszewski no ha parado de responder con goles, sobre todo este semestre. Su olfato en el área, su fortaleza física y su capacidad para aparecer en los momentos clave lo han convertido en el referente ofensivo del equipo. Partido tras partido, el polacoargentino demuestra por qué fue una de las grandes apuestas del club para este año.
Fydriszewski ha marcado diferencia en los metros finales, siendo determinante en los triunfos recientes del Medellín. Más allá de sus anotaciones, también ha mostrado un trabajo constante en la presión y el juego colectivo, ganándose el reconocimiento de la hinchada y del cuerpo técnico.
Su rendimiento no ha pasado desapercibido, y varios medios ya lo señalan como uno de los mejores delanteros del campeonato. Con cada jornada, el argentino refuerza la idea de que el DIM acertó de lleno con su fichaje.
Un presente que ilusiona al poderoso
El impacto del “Polaco” va más allá de los goles, ha revitalizado la ofensiva del Medellín y contagiado de confianza a todo el plantel. Bajo la conducción de Alejandro Restrepo, el equipo ha encontrado en Fydriszewski a un líder silencioso, alguien que responde dentro del campo y que se ha ganado el respeto del vestuario.
Con el torneo entrando en una etapa decisiva, el atacante argentino se perfila como la gran carta del Poderoso para pelear por el título. La hinchada sueña, el equipo responde, y Fydriszewski se consolida como uno de los nombres más importantes del fútbol colombiano en 2025.
Fuente
Antena 2