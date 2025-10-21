El extranjero que la está rompiendo en la liga: Medellín se ilusiona

El goleador del momento

Desde su llegada al DIM, el “Polaco” Fydriszewski no ha parado de responder con goles, sobre todo este semestre. Su olfato en el área, su fortaleza física y su capacidad para aparecer en los momentos clave lo han convertido en el referente ofensivo del equipo. Partido tras partido, el polacoargentino demuestra por qué fue una de las grandes apuestas del club para este año.

Fydriszewski ha marcado diferencia en los metros finales, siendo determinante en los triunfos recientes del Medellín. Más allá de sus anotaciones, también ha mostrado un trabajo constante en la presión y el juego colectivo, ganándose el reconocimiento de la hinchada y del cuerpo técnico.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido, y varios medios ya lo señalan como uno de los mejores delanteros del campeonato. Con cada jornada, el argentino refuerza la idea de que el DIM acertó de lleno con su fichaje.