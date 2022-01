"El fútbol es de goles y no concretamos": Gamero analiza la derrota ante Nacional

Millonarios cayó en la tercera fecha de la Liga Betplay ante Atlético Nacional. El equipo de Alberto Gamero desde el primer minuto de juego salió en búsqueda de los tres puntos que le permitieran estar en la parte alta de la tabla de posiciones, pero una desatención en la zaga ‘embajadora’ hizo que su rival del momento anotara y se quedara con la victoria.

Ante este resultado, el estratega Alberto Gamero compareció ante las cámaras donde manifestó en primer lugar que “es doloroso, porque me parece que entramos a la cancha con disposición, contra un gran equipo, demostramos que tenemos cosas buenas. El fútbol es de goles, los tuvimos y no concretamos. Queda esa amargura de perder un partido de estos, que se hace todo por ganar”.

Asimismo, el timonel ‘embajador’ señaló que “respetando lo que es Nacional, Millonarios hizo todo para empatar, por lo menos, no se pudo. Duele. Al hincha que vino hoy, que los jugadores se brindaron. En esos juegos si seguimos así, nos hacen otro. Hay que mejorar cosas y deja desazón, pero hay cosas buenas para los próximos partidos” que restan en la liga colombiana.

“Es el fútbol que nosotros hacemos, también le pasó a Colombia. Contra un equipo que se defendió. Hoy nos pasó eso, creamos, no fuimos claros y sometimos al rival en el partido. Hoy es tomar mejores decisiones, porque [David] Macalister Silva perdió frente al arco, a Herazo, a Llinás. Tuvimos las opciones, hay que meterlas. En dos contras nos marcaron. Sin pensar que para hacer un gol hay que desordenarse, lo hicimos por el deseo de empatarlo. Nos agarraron mal parados”, sentenció Gamero.

Por otra parte, el director técnico no quedó preocupado con el tema de fichajes, pues según él “Nacional vino con sus figuras y no fuimos inferiores. Hoy con el equipo que tenemos, le demostramos que tenemos buen elenco. Fuimos allá y ganamos 1 a 3. No vamos a ser los peores. Nos tenemos confianza, estamos convencidos de lo que hacemos. Es de trabajo y me parece que el equipo se demostró, podemos pelear”.

Finalmente, y con lo ocurrido unas horas antes, Gamero le envió un mensaje a la parcial ‘embajadora’: “Lo único que siempre pido al hincha es que esto sea una familia. El comunicado que sacamos respecto al incidente, queremos que la afición respete. Estamos dolidos por el resultado, los jugadores son los más dolidos. Sigo convencido que tenemos un buen equipo”, a pesar de que la hinchada considera que hacen falta refuerzos tras la salida de algunos referentes de la temporada anterior.