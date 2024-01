El futuro de Daniel Cataño: tema que preocupa a los hinchas de Millonarios

Millonarios lleva a cabo sus trabajos de pretemporada de cara al debut oficial en el 2024. A pocos días para disputar la serie de ida y vuelta por la Superliga, la afición del conjunto 'embajador' está a la expectativa por conocer el futuro del mediocampista Daniel Cataño.

Sobre el mediocampista de 31 años se han conocido múltiples versiones, las cuales aseguran que saldría del equipo capitalino. Sin embargo, desde el interior de la institución 'albiazul' se ha informado que no se ha recibido ninguna oferta por el jugador y se mantiene en los planes del director técnico Alberto Gamero.

Lea también: Cambio de planes en Millonarios: decisión de última hora sobre la llegada de Fariñez

Sin embargo, Daniel Cataño no hizo parte de los dos partidos amistosos que jugó Millonarios en la jornada del miércoles 10 de enero frente a La Equidad.

Teniendo en cuenta la ausencia del mediocampista, se conoció que Cataño sufrió un problema muscular en los más recientes entrenamientos, por lo que el cuerpo técnico prefirió que hiciera trabajo diferenciado.

"Daniel Cataño sigue en Millonarios. No hay interés de ningún equipo. No hay interés del jugador de marcharse. Tenía trabajo diferenciado. Se le hicieron evaluaciones y está ok. Entrenó a la par de los que no hicieron fútbol", dio a conocer el periodista de Antena 2 José Agustín Martínez.

Le puede interesar: Millonarios ganó y empató en amistosos: titulares de Alberto Gamero

Amistosos de Millonarios

Millonarios disputó dos partidos amistosos en la jornada del miércoles 10 de enero frente a La Equidad. El primer duelo lo ganó el cuadro 'embajador' 1-0 con anotación de Larry Vásquez.

En el segundo partido, 'albiazules' y 'aseguradores' igualaron 1-1. El tanto de los dirigidos por Alberto Gamero fue obra de Édgar Guerra.

Alineación titular de Millonarios en su primer amistoso

Álvaro Montero, Danovis Banguero, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Delvin Alfonzo, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Beckham Casto, David Mackalister Silva, Luis Paredes y Leonardo Castro.