El hermano de César Farías también podría llegar a la Liga Betplay; un equipo lo quiere como técnico

Uno de los entrenadores mejor preparados que tiene actualmente la Liga Betplay es César Farías, quien llegó a Águilas Doradas a inicio del segundo semestre para dirigir a Rionegro Águilas Doradas. Ahora, uno de sus hermanos menores también llegaría al FPC.

Pues se conoció que Daniel Farías es uno de los candidatos para asumir como director técnico en propiedad de Atlético Bucaramanga; pues la dirigencia analizará su hoja de vida y revisará si se acopla al proyecto deportivo.

Lo anterior fue informado por el comunicador Felipe Sierra, quien dijo que el Leopardo tiene tres candidatos para el banquillo técnico. Eso sí, Bucaramanga se tomará un tiempo para analizar hojas de vida, por lo que la decisión podría tomarse de cara al 2024.

¿Quién es el hermano de César Farías que llegaría al fútbol colombiano?

Daniel Alejandro Farías es un técnico venezolano de 42 años, quien cuenta con cinco títulos de la primera división de Venezuela en su palmarés: dos con Anzóategui, dos con Táchira y uno con La Guaira.

Además, el exarquero, ex preparador de porteros y ex asistente técnico, fue entrenador de Zulia, The Strongest (Bolivia), Boston River (Uruguay) y Unión Comercio (Perú).

Como asistente técnico, Daniel Farías estuvo en Cerro Porteño (Paraguay), The Strongest y la Selección Bolivia, acompañando a su hermano César.

Así las cosas, el palmarés y la trayectoria de Daniel Farías no son desfavorables, y dada la necesidad del Bucaramanga por volver a ser protagonista, es uno candidato que 'pisa fuerte'.

Cabe recordar que Águilas aprovechó que el entrenador César Farías se quedó sin equipo tras un inconveniente que lo sacó de Aucas -con el que fue campeón de la primera división de Ecuador- y lo contrato para la segunda mitad de 2023.

De momento, el desempeño del equipo de Farías es sobresaliente, pues ha conseguido 27 puntos en 13 partidos (tiene uno pendiente), y no solo es líder de la Liga Betplay sino que es el único invicto del torneo.