El inexplicable fuera de lugar que marcó el VAR y definiría el descenso en el FPC

Este martes se llevó a cabo un partido trascendental en la Liga Betplay en la lucha por evitar el descenso entre Pereira y Boyacá Chicó. Fue un cotejo marcado por la tensión entre ambos equipos y la polémica arbitral ras un claro perjuicio contra el elenco matecaña que evitó un triunfo en los últimos minutos.



En primera media, el capitán de Deportivo Pereira fue expulsado a los 37 minutos del primer tiempo por doble amonestación, pero esto se dio de forma justa y sin reclamos al árbitro Andrés Rojas de Bogotá. No obstante, en el minuto 91 del cotejo llegó la polémica incitada por la tecnología del VAR.



Un tiro libre de costado llovió sobre el área del Boyacá Chicó con varios jugadores matecañas en busca del gol. Danny Cano cabeceó libre de marca a la altura del punto penal y estalló de júbilo con sus compañeros luego que tanto el juez central como el asistente de línea validaran la anotación.



No obstante, Andrés Rojas fue llamado por Gustavo Murillo desde el VAR y debió ir al monitor a ver la jugada. Primero le mostraron la ya conocida tecnología milimétrica para avisarle que un jugador de Pereira estaba en fuera de lugar, pero el que cabeceó para anotar venía tres metros atrás del último zaguero. Una jugada insólita que causó todo tipo de reacciones.



La única explicación que se podría dar a esta decisión de la terna arbitral es que hayan interpretado que el jugador en off side haya servido como distractor para que el zaguero de Chicó desmarcara a Cano, pero en la jugada no se ve ninguna intervención del mencionado.