Mié, 17/09/2025 - 14:49
¿El mal momento de América es por falta de pagos? Futbolista cuenta la verdad
Andrés Mosquera salió a aclarar la situación de los pagos en el América de Cali.
América vive uno de sus peores momentos desde que volvió a la máxima categoría, sigue último y ya solo tiene un partido pendiente para buscar alcanzar a los equipos de arriba, sin embargo, no se le ve mejora al equipo escarlata.
Tras un arranque realmente complicado después de perder a sus figuras en el mercado de mitad de año el América no ha sabido reponerse ni encontrar una idea de juego, por esto salió Raimondi del equipo, pero ahora con David González a mitad de temporada todo parece indicar que el equipo no alcanzará a clasificar entre los ocho.
¿El mal rendimiento es por los pagos?
Después de ver la situación del Pereira ya nada sorprende en el futbol colombiano, ahora se empezó a especular que el mal nivel de los jugadores proviene de que no se les ha pagado completo.
Recordemos que en los últimos días se venía hablando que el club todavía le debía a los jugadores el porcentaje de reconocimientos económicos que recibieron por su participación en la copa Sudamericana. Sin embargo, fue uno de los defensas del equipo quien salió a clarificar el tema.
Se trata del defensor Andrés Mosquera, el jugador en rueda de prensa se refirió al tema económico personal y de sus compañeros y sacó a relucir su pasión por el futbol y por el América. “Hoy el club no nos debe nada, estamos al día. Eso son solo rumores. A mí no me mueve la plata, me mueve la pasión por el fútbol y el compromiso con América” dijo el actual jugador del equipo escarlata. Asimismo, declaró que los malos resultados son culpa del plantel, que sigue trabajando por revertir la mala situación y volver a la posición que el equipo merece.
🚨 MOSQUERA GUARDIA DESMIENTE RUMORES SOBRE PREMIOS DE LA SUDAMERICANA‼️— América En La Red (@Americaenlared) September 17, 2025
🎙️ “Hoy el club no nos debe nada, estamos al día. Eso son solo rumores. A mí no me mueve la plata, me mueve la pasión por el fútbol y el compromiso con @AmericadeCali". pic.twitter.com/jAwHmviIwB
Esto se le viene al América
A la "mechita" se le viene un polémico partido frente a Once Caldas donde el equipo visitante deberá jugar con menos de dos días de diferencia de su último partido, este será el viernes 19 de septiembre en Cali.
Para ponerse al día en el campeonato América visitará al Pasto el 24 de septiembre en un partido pendiente por la fecha 3 y quedará a la par de todos sus rivales en cuanto a partidos disputados.
