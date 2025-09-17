¿El mal momento de América es por falta de pagos? Futbolista cuenta la verdad

¿El mal rendimiento es por los pagos?

Después de ver la situación del Pereira ya nada sorprende en el futbol colombiano, ahora se empezó a especular que el mal nivel de los jugadores proviene de que no se les ha pagado completo.

Recordemos que en los últimos días se venía hablando que el club todavía le debía a los jugadores el porcentaje de reconocimientos económicos que recibieron por su participación en la copa Sudamericana. Sin embargo, fue uno de los defensas del equipo quien salió a clarificar el tema.

Se trata del defensor Andrés Mosquera, el jugador en rueda de prensa se refirió al tema económico personal y de sus compañeros y sacó a relucir su pasión por el futbol y por el América. “Hoy el club no nos debe nada, estamos al día. Eso son solo rumores. A mí no me mueve la plata, me mueve la pasión por el fútbol y el compromiso con América” dijo el actual jugador del equipo escarlata. Asimismo, declaró que los malos resultados son culpa del plantel, que sigue trabajando por revertir la mala situación y volver a la posición que el equipo merece.