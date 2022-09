"El miércoles sí o sí nos tienen que acompañar": Comesaña calienta la final de Copa

Junior de Barranquilla consiguió salir de la mala racha tras la victoria ante Alianza Petrolera en Barrancabermeja. El conjunto tiburón volvió a ganar después de las derrotas ante Pasto y Millonarios. Los barranquilleros llegaron a 18 puntos en la Liga Batplay y sueñan con un lugar en el grupo de los ocho.

Tras la victoria, el entrenador Julio Comesaña habló de las sensaciones en un partido bastante cerrado. El entrenador uruguayo reconoció el trabajo de sus jugadores y también invitó a la afición rojiblanca para respaldar al equipo en la primera final del de Copa ante Millonarios.

Sobre la importancia del triunfo

“Hemos recibido el premio del triunfo, estamos muy contentos. Esto nos reacomoda con posibilidades otra vez y justo previo al partido con Millonarios. Es un aliciente para el público y para todos”.

La actitud del equipo ante un rival complicado

“Es muy lindo ganar y más en la situación que venimos, pero es más lindo ver al equipo interpretando las cosas y tener voluntad, deseos de sacar el partido adelante. Lo hicieron con pasajes de buen juego. Hicieron un gol espectacular porque la verdad que fue una jugada rápida, precisa y Sambueza definió bien. Esa entereza con que se jugó y el rigor defensivo de la línea de 4, ante un equipo de Bodhert, que juega bien. Esta ha sido una plaza buena para nosotros en situaciones como la de hoy”.

Rotación e influencia de los suplentes

“Me voy contento porque jugaron varios que no vienen teniendo continuidad, que no pueden entrenar con todos los compañeros y a los que no se les puede llenar mucho la cabeza con nada. Hoy me alegra mucho con ellos por haber llevado al equipo al reencuentro con el triunfo”.

Apoyo de la hinchada en la final

“Espero que esta actuación nos sirva a todos para recuperarnos bien, tener paz y tranquilidad. Decirle a la gente de Barranquilla que el miércoles sí o sí nos tienen que acompañar. Necesitamos que nos den la oportunidad de que les demos una alegría grande, enfrentándonos a Millonarios. Deben creer en el equipo porque los jugadores están deseosos de dar esas alegrías”.

Por ahora, el equipo tiburón alista su partido por la primera final de la Copa Betplay ante Millonarios. El encuentro se jugará el próximo miércoles desde las 08:00 p.m. en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.