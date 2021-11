El número de contrataciones que piensa hacer Santa Fe para 2022

Independiente Santa Fe quiere pasar la página de la eliminación del fútbol colombiano y enfocarse en lo que será el trabajo para el próximo año. El equipo 'Cardenal' ya estudia qué movimientos hacer para fortalecer la nómina, además de ver si el cuerpo técnico de Grigori Méndez continuará o no en el club.

La directiva de los rojos analiza la posibilidad de fichar mínimo a cinco jugadores para el año 2022. En un principio este sería el ideal para poder fortalecer la nómina y darle al cuadro 'albirrojo' el fútbol necesario que le ayude a regresar a la parte alta de la tabla de Colombia.

Los refuerzos pasarían por la zona ofensiva, mediocampo creador y la defensa. La intención es que Santa Fe logre construir un proyecto deportivo serio con piezas que le aporten al club y al cuerpo técnico.

El capitalino no solo quedó eliminado en el todos contra todos. A pesar de que mejoró su fútbol en los últimos meses, el mal inicio del torneo no ayudó a pelear por entrar a las finales. Varios errores en el equipo se vieron, no solo en la parte de creación, sino también en la zona defensiva.

El 'León' terminó su campaña en la posición 14 con 25 puntos y una diferencia de gol de -1.