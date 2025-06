El otro premio que se llevó Hugo Rodallega y del que poco se habla

El delantero Hugo Rodallega, de 39 años, pilar sobre el que se apoyó este domingo Santa Fe para conquistar su décimo título de Liga colombiana a expensas del Independiente Medellín, estuvo de quedarse en los vestuarios antes del comienzo del partido debido a un dolor muscular y una fractura en el tabique.



"Desde el calentamiento ya sentía algo en el abductor, se lo dije al doctor. La idea era no jugar. Pero al final dije: 'No me salgo, voy hasta el final, de aquí me salgo solo cuando yo diga'", afirmó Rodallega a Win+Fútbol.

Hugo Rodallega recibió el premio a goleador de la temporada:

'Hugol' se proclamó con el gol del triunfo en Medellín por 1-2 como máximo artillero del torneo, con 16.

El partido de ida jugado en Bogotá terminó 0-0.



Independiente Medellín se fue adelante este domingo con una diana de Francisco Fydriszewski.



Santiago Mosquera empató 1-1 para los visitantes.



Rodallega selló la remontada segundos antes de que insinuara la salida de la cancha entre lágrimas por el intenso dolor.

"Ahora es momento de celebrar, ya vendrá el tiempo para recuperarme. Estoy seguro de que me voy a hacer una cirugía en el tabique. El día del choque en el clásico contra Millonarios me fracturé, solo que no quisimos decir nada para poder jugar los dos partidos de la final. Son heridas de guerra", explicó.



Rodallega fue goleador de la selección colombiana que ganó el Sudamericano Sub-20 de 2005 disputado en Colombia. Marcó 11 tantos. Sus goles también lo llevaron a equipos de México, Inglaterra, Turquía y Brasil.



El año pasado, Rodallega también fue bota de oro del Torneo Apertura, pero le quedó el sabor amargo porque Santa Fe perdió el título de la Liga con Atlético Bucaramanga.