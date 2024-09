El paro camionero ahonda la crisis por partidos aplazados en el FPC: Comunicado oficial de DIMAYOR

La Liga Betplay 2024-2 arrancó llena de bastantes problemas desde antes de su primer juego. La realización de la Copa del Mundo Femenina Sub-20 en Colombia obligó a que varios equipos no pudieran disputar sus encuentros de local en sus respectivas ciudades. Nacional, América, Millonarios, Santa Fe y Equidad se vieron obligados a aplazar varios juegos.

Todo esto, debido a que Bogotá, Medellín y Cali fueron elegidas como las sedes principales del torneo. Por ello, los estadios del Campín, el Atanasio Girardot y el Pascual Guerrero fueron cedidos a la FIFA y no se puede disputar encuentros del torneo local allí.

Con dicha situación, el calendario del campeonato ya pintaba como algo complejo. Las fechas eran cortas para poder realizar los encuentros pendientes. Sin embargo, debido al paro camionero, la situación se suma a los problemas y la cantidad de encuentros sin programar sigue creciendo.

El primer juego en ser aplazado por la crisis que se vive en las carreteras del país es el que se iba a disputar por la novena jornada entre Junior y Pereira. Los matecañas no pudieron viajar a Barranquilla y no jugarán en el duelo clave que daba inicio a la siguiente fecha de la liga.

Durante la jornada también se había aplazado el compromiso entre Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga. Con esto ya se llegaban a 11 partidos aplazados que por las pocas fechas disponibles podrían tener a varios equipos jugando cada tres días. Ante dicha posibilidad, La DIMAYOR emitió un comunicado al respecto.

Comunicado DIMAYOR: Conjetura nacional

La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que debido a los bloqueos que se están llevando a cabo en gran parte de las vías del país, la Administración ha debido aplazar varios partidos ya programados tanto de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2024, como del Torneo BetPlay DIMAYOR II-2024.

Los principales retos que estamos afrontando para la programación y buscando que los encuentros se lleven a cabo con todas las garantías son; los problemas en los transportes terrestres de los equipos hacia los aeropuertos y estadios. La dificultad de concentrar y entrenar para algunos equipos. Los problemas de movilidad de las móviles de televisión y VAR que tampoco han podido llegar a destino. Sin mencionar, la falta de recursos de policía en algunos casos debido a las protestas que se están llevando a cabo en las distintas ciudades.

La DIMAYOR constantemente seguirá monitoreando cada situación en particular, tratando al máximo de evitar los aplazamientos para afectar en la menor medida posible el calendario del segundo semestre.

Partidos aplazados de la Liga Betplay 2024-2 hasta el 5 de septiembre

Fecha 5: América vs Millonarios y Santa Fe vs Medellín

Fecha 6: Envigado vs Pasto y Pereira vs Alianza

Fecha 7: Santa Fe vs Pereira y Nacional vs Cali

Fecha 8: Equidad vs América - Envigado vs Águilas y Medellín vs Alianza

Fecha 9: Junior vs Pereira y Águilas Doradas vs Bucaramanga

Se espera que la crisis por la movilidad en las carreteras del país pueda ser solucionada y con ello se lleven a cabo los partidos que están pendientes. La movilidad de los equipos y los pocos recursos de policía para la seguridad en los estadios ponen en peligro el desarrollo del campeonato.