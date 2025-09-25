El Pasto no ve una: Decisión de su entrenador lo deja en jaque

Problemas y más problemas para el Pasto

El Deportivo Pasto parece hundirse cada vez más en un pozo del que no encuentra salida. A la crisis futbolística que lo tiene lejos de los primeros lugares, se le suman problemas institucionales y un ambiente interno que huele a quiebre total. Como si fuera poco, en los últimos días crecieron las versiones sobre la influencia de las apuestas deportivas alrededor del equipo, un tema que genera sospechas sobre el compromiso real de algunos jugadores y que golpea fuerte la credibilidad del proyecto. En este sinfín de problemas, Camilo Ayala decidió dar un paso al costado y presentó su carta de renuncia, consciente de que las condiciones no estaban dadas para trabajar con tranquilidad ni con respaldo.

El problema para la dirigencia no es solo salir a buscar un nuevo técnico, sino encontrar a alguien que acepte tomar el timón en medio de semejante tormenta. El próximo entrenador tendrá que lidiar con un vestuario quebrado, un entorno marcado por rumores de arreglos de partidos y una hinchada cada vez más desconfiada. No alcanza con mejorar los resultados deportivos: se trata de limpiar la imagen de un club que a ojos de muchos está perdiendo el norte.