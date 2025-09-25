Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 16:44
El Pasto no ve una: Decisión de su entrenador lo deja en jaque
Camilo Ayala acaba de presentar su carta de renuncia como técnico del Deportivo Pasto.
El Pasto va de mal en peor, entre problemas deportivos, institucionales, apuestas y un mal ambiente dentro del equipo se confirmó que Camilo Ayala presentó su carta de renuncia como director técnico del equipo.
Ahora en medio de todos los líos en los que se ve envuelto el equipo deberán salir a buscar un nuevo entrenador que no solo se haga cargo en el mal momento deportivo sino que también deberá manejar un vestuario que está roto.
Problemas y más problemas para el Pasto
El Deportivo Pasto parece hundirse cada vez más en un pozo del que no encuentra salida. A la crisis futbolística que lo tiene lejos de los primeros lugares, se le suman problemas institucionales y un ambiente interno que huele a quiebre total. Como si fuera poco, en los últimos días crecieron las versiones sobre la influencia de las apuestas deportivas alrededor del equipo, un tema que genera sospechas sobre el compromiso real de algunos jugadores y que golpea fuerte la credibilidad del proyecto. En este sinfín de problemas, Camilo Ayala decidió dar un paso al costado y presentó su carta de renuncia, consciente de que las condiciones no estaban dadas para trabajar con tranquilidad ni con respaldo.
El problema para la dirigencia no es solo salir a buscar un nuevo técnico, sino encontrar a alguien que acepte tomar el timón en medio de semejante tormenta. El próximo entrenador tendrá que lidiar con un vestuario quebrado, un entorno marcado por rumores de arreglos de partidos y una hinchada cada vez más desconfiada. No alcanza con mejorar los resultados deportivos: se trata de limpiar la imagen de un club que a ojos de muchos está perdiendo el norte.
¿SE EQUIVOCÓ EL PRESIDENTE DEL PASTO?
Un futuro en entredicho
La renuncia de Camilo Ayala no es más que la punta del iceberg en un Deportivo Pasto que parece estar a punto de caer en todos los frentes. El club no solo arrastra una crisis deportiva, también carga con rumores de apuestas y manejos que han explotado la confianza de la hinchada y del propio vestuario. Encontrar un nuevo técnico será apenas un parche si no se toman decisiones profundas desde lo institucional. Mientras no se limpien las dudas y se devuelva la credibilidad, el Pasto seguirá siendo noticia más por sus escándalos que por su fútbol.
Fuente
Antena 2