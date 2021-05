En un mensaje por redes sociales, la Alcaldía de Envigado aclaró que en este municipio del sur del Valle de Aburrá no se jugará el partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima.

Este pronunciamiento se conoció tras un comunicado de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) en el que indicó que la Dimayor notificó la programación del encuentro para este sábado 15 de mayo a las 3:30 de la tarde.

La Alcaldía de Envigado pidió a la ciudadanía y a los hinchas abstenerse de replicar esta información, la cual calificó de “falsa”. El partido de fútbol está pendiente por los cuartos de final de la Liga Betplay.

Más información: Deportivo Cali Vs Tolima: futbolistas piden a Dimayor aplazar el partido

"Atención: en Envigado no se realizará el partido entre Cali Vs Tolima. La Alcaldía de Envigado informa que el partido Cali Vs Tolima no se realizará en el Polideportivo Sur. Agradecemos a la comunidad que se abstenga de replicar informaciones falsas frente al tema", dice el mensaje.