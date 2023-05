El polémico gol que no le dieron a Nacional ante Pasto: la insólita excusa del VAR para no revisar

Atlético Nacional tuvo un partido bastante complejo en el arranque de los cuadrangulares semifinales. El conjunto verde debutó en el Grupo A ante Deportivo Pasto y terminó igualando gracias al gol agónico de los volcánicos en el minuto 96.

Sin embargo, unos minutos antes del final del encuentro hubo una jugada que despertó la atención de todos los seguidores del cuadro verde. Al minuto 92, un remate sobre el pórtico de Diego Martínez pareció ingresar al arco para lo que podría haber sido el 2-0 de los verdes.

Loas jugadores del elenco dirigido por Paulo César Autori corrieron a celebrar el tanto, pero el juez central del compromiso, Biskmar Santiago señaló que no había sido gol. La jugada no fue analizada por el VAR con el argumento que no había la cámara para hacer el análisis correspondiente.

Entre la acción de ese gol, que pudo haber sido el triunfo verdolaga y el gol de Pasto, pasaron un par de minutos. La acción generó todo tipo de comentarios, en medio de un arbitraje que tuvo más puntos negativos que buenos en el compromiso.

Con el resultado final, Nacional perdió dos puntos que pudieron haber sido determinantes en su aspiración por llegar a la final de la Liga Betplay.

Por ahora, los verdolagas tendrán que recuperarse en el próximo duelo ante Alianza Petrolera. Los paisas se medirán antes ante Melgar de Perú en el marco de la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.