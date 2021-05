El posible destino del 'Rifle' Andrade si se va de Nacional

Los días en Atlético Nacional han estado movidos. Luego de la eliminación de la Copa Libertadores, se ha pedido desde distintos sectores la ‘cabeza’ de Alexandre Guimaraes y algunos miembros de la plantilla del primer equipo.

A pesar de no estar en la lista de los señalados por la hinchada para no continuar, se conoció, mediante un video, que Andrés el ‘Rifle’ Andrade podría salir de la institución ‘verdolaga’ para otra liga del continente americano.

A través de una publicación de Daniela Sandoval (esposa del jugador), el mediocampista dio a entender que se marcharía para la MLS. Aunque no hay nada oficial por parte del jugador y Nacional, los seguidores del ‘rey de copas’ y lo directivos esperan seguir contando con los servicios de Andrade, quien es de los pocos jugadores que han mantenido un nivel regular durante las últimas dos temporadas.

Cabe señalar que el nombre de Andrade aparece entre la lista de Reinaldo Rueda para ser uno de los convocados para los compromisos que Colombia jugará ante Perú y Argentina por las Eliminatorias a Qatar 2022.

Por otra parte, comenzaron a circular los nombres que podrían reemplazar a Guimaraes en el banquillo técnico como lo es el de Leonel Álvarez, quien indicó en medios que le “gustaría dirigir a Nacional, claro. ¿Quién no anhela o desea dirigir al equipo?; no obstante, hay una piedra en el camino, teniendo en cuenta que alguna parte de la barra del conjunto de Nacional no gusta de su contratación, ya que Álvarez tuvo su pasado en el acérrimo rival, Independiente Medellín.