El primer clasificado deja prácticamente definido el descenso

Una apretada victoria

Atlético Bucaramanga consiguió una valiosa victoria 1-0 sobre Unión Magdalena, en un partido disputado y lleno de tensión. El único gol del encuentro lo marcó Faber Gil al minuto 61, tras una gran jugada colectiva. Los “Leopardos” dominaron gran parte del juego, manejaron los tiempos y supieron sostener la ventaja ante un Unión que luchó hasta el final pero careció de claridad en el ataque.

Con estos tres puntos el equipo dirigido por Leonel Álvarez se convierte en el primer equipo en alcanzar los 30 puntos y con esto inscribe su nombre en la siguiente ronda del futbol colombiano, en un semestre en el que a los grandes les ha costado, ha sido entre el Bucaramanga y el Junior sobre todo, quienes han liderado y llevado las riendas de este campeonato prácticamente de principio a fin.