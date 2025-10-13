Actualizado:
El primer clasificado deja prácticamente definido el descenso
Ya hay un equipo que aseguró su lugar en la siguiente ronda.
El famoso "número mágico" para clasificar en Colombia todos los años suele estar entre los 30 y 32 puntos, cuando un equipo llega a esta cifra se le da siempre como clasificado así matemáticamente aún no lo esté, pues se podrían dar resultados (muy complicado) que le quiten su lugar en la siguiente ronda. Este segundo semestre ya se conoció el primer equipo en lograr estos puntos.
Un equipo con una filosofía clara, un proceso largo y muy merecedor de su lugar.
Una apretada victoria
Atlético Bucaramanga consiguió una valiosa victoria 1-0 sobre Unión Magdalena, en un partido disputado y lleno de tensión. El único gol del encuentro lo marcó Faber Gil al minuto 61, tras una gran jugada colectiva. Los “Leopardos” dominaron gran parte del juego, manejaron los tiempos y supieron sostener la ventaja ante un Unión que luchó hasta el final pero careció de claridad en el ataque.
Con estos tres puntos el equipo dirigido por Leonel Álvarez se convierte en el primer equipo en alcanzar los 30 puntos y con esto inscribe su nombre en la siguiente ronda del futbol colombiano, en un semestre en el que a los grandes les ha costado, ha sido entre el Bucaramanga y el Junior sobre todo, quienes han liderado y llevado las riendas de este campeonato prácticamente de principio a fin.
Unión mientras tanto se despide
Si bien todavía no es oficial es prácticamente un hecho que el equipo samario perderá la categoría, necesita un milagro para quedarse y con la derrota frente a Bucaramanga ya sembró a La Equidad y a Llaneros oficialmente en la A para lo que será la Liga Betplay 2026.
Por ahora el Unión seguirá soñando con ganar los 5 partidos restantes en los que se enfrentará con, Envigado, Once Caldas, Tolima, América y Fortaleza.
