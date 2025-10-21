Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 19:09
El problema que tendría Leonel Álvarez para ser DT de Nacional
Atlético Nacional sigue en búsqueda de su nuevo director técnico.
Leonel Álvarez ha sido protagonista de una nueva polémica en los últimos días, teniendo en cuenta los rumores que lo ponen como uno de los entrenadores con opción para llegar a Atlético Nacional.
Álvarez no ha sido ajeno a la información que se ha generado y se mostró complacido por estar en carpeta para convertirse en algún momento en director técnico del conjunto 'verdolaga'.
"Cualquier entrenador estaría ilusionado con la posibilidad de dirigir a Nacional. Estar en carpeta es bueno, pero conmigo no ha hablado absolutamente nadie. En este momento estoy en Bucaramanga y este cuerpo técnico no piensa sino en sacar este tiempo adelante”, explicó Leonel Álvarez en diálogo con ESPN.
Presidente de Nacional habló de Leonel Álvarez
Sobre la posibilidad de que Leonel Álvarez sea nuevo director técnico de Atlético Nacional, Sebastián Arango, presidente del club 'verdolaga', mencionó hace algunos días que el exfutbolista sí está en la lista de candidatos, pero actualmente no hay una oferta formal.
“Con Leonel he hablado para invitarlo al evento de leyendas. No hay absolutamente nada en contra de él. Todo lo contrario, toda la gratitud por lo que nos ha dado como institución. No pasa nada misterioso detrás de ese nombre. Ha estado en carpeta como muchos técnicos”, dijo.
El problema que tendría Leonel Álvarez para ser técnico de Nacional
A pesar de lo informado en los últimos días, Leonel Álvarez no la tendría fácil para convertirse en el nuevo director técnico de Atlético Nacional.
En primer lugar, Álvarez tiene contrato vigente con Atlético Bucaramanga hasta diciembre de 2026.
Por otro lado, en caso de querer salir del cuadro leopardo', Leonel Álvarez o el equipo interesado, deberá cumplir con el pago de la cláusula de 500.000 dólares.
Ante este panorama y teniendo en cuenta lo hecho hasta ahora en Atlético Bucaramanga, Álvarez no podría dejar al cuadro 'leopardo' en los próximos días ni semanas.
Fuente
Antena 2