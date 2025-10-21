El problema que tendría Leonel Álvarez para ser DT de Nacional

Leonel Álvarez ha sido protagonista de una nueva polémica en los últimos días, teniendo en cuenta los rumores que lo ponen como uno de los entrenadores con opción para llegar a Atlético Nacional.

Álvarez no ha sido ajeno a la información que se ha generado y se mostró complacido por estar en carpeta para convertirse en algún momento en director técnico del conjunto 'verdolaga'.

"Cualquier entrenador estaría ilusionado con la posibilidad de dirigir a Nacional. Estar en carpeta es bueno, pero conmigo no ha hablado absolutamente nadie. En este momento estoy en Bucaramanga y este cuerpo técnico no piensa sino en sacar este tiempo adelante”, explicó Leonel Álvarez en diálogo con ESPN.