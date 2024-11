"El que estudió y se preparó toda la vida soy yo": César Farías se desahogó tras el empate de Junior

La fecha tres de los cuadrangulares finales del Grupo B inició con una nueva victoria de Deportes Tolima sobre América de Cali gracias a una solitaria anotación de Anderson Ángulo en el minuto 67 del partido. La jornada del grupo la cerrarían Once Caldas y Junior de Barranquilla en el Estadio Palogrande con una lluvia de goles que terminó en empate 2-2.

El 'blanco blanco' y el cuadro 'tiburón' siguen cediendo puntos en los cuadrangulares y le dejan la vía libre a Tolima para que se adueñe del liderato. Arley Zapata abrió el marcador para el 'blanco blanco' desde el minuto 2 del partido y parecía que todo iba encaminado a una futura victoria hasta que el minuto 24 apareció Edwin Herrera para marcar el empate momentáneo.

Antes de finalizar la primera parte apareció el goleador del fútbol colombiano, Dayro Moreno, y se volvió a poner a la cabeza en el marcador. En el último suspiro del partido apareció Didier Moreno, en el minuto 90+3, para marcar el empate y rescatar un "punto de oro".

Sin embargo, César Farías no se salvó de las críticas y terminó siendo juzgado nuevamente por el rendimiento del equipo, a lo cual respondió en medio de la rueda de prensa destacando la labor de sus jugadores de manera individual, pero sobre todo recordando que el director técnico es él y para eso se preparó por más de 30 años.

No puedo discutir si no gusta que tome riesgos, porque yo los tomó. Tengo 31 años dirigiendo. Venir a Junior es un riesgo para los entrenadores porque tiene eso todos los días. Al final, el que estudió y se preparó toda la vida y el que conoce a los jugadores soy yo. Hay que ver al frente. Nosotros tenemos una profundidad y la hemos venido trabajando, es gestión del plantel. ‘Cariaco’ nos ayuda a defendernos con la pelota. Lo de Zalazar es nuevo, él no jugaba antes, juega ahora. Yéferson Moreno no jugó acá la otra vez y fue el mejor al día siguiente