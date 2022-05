El reclamo del 'arriero' Herrera a Cruz Real: el técnico de Junior respondió

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional empataron 1-1 en el estadio Metropolitano en partido de la fecha 1 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor.

'Rojiblancos' y 'verdolagas' dividieron puntos gracias a las anotaciones de Miguel Ángel Borja y Giovanni Moreno.

Al término del compromiso se registró un hecho curiosos en la rueda de prensa. Hernán Darío Herrera, director técnico de Atlético Nacional, comenzó su intervención haciéndole un reclamo a Juan Cruz Real, entrenador de Junior.

Lea también: Nacional rescató un punto ante Junior por la primera fecha de cuadrangulares

"Para el profesores Juan Cruz Real. Este que está acá es el entrenador de Nacional, yo me llamo Hernán Darío Herrera, soy colombiano y antioqueño de pura sepa. Entonces este tiene nombre,, entonces, profesor Juan Cruz Real hay que respetar también", afirmó.

Juan Cruz Real respondió

Le puede interesar: Atalanta se quedó sin participación internacional: ¿Se van los colombianos?

El entrenador de Junior fue consultado en rueda de prensa por lo dicho por Herrera, a lo que se mostró sorprendido, ya que afirmó que en ningún momento del encuentro habló con su colega o tuvo algunas discusión.

"No sé, nunca hablé con él. No sé a qué se refería. El señor Hernán Darío Herrera está equivocado, es un hombre más grande que yo, se merece todo el respeto. Yo no hablo con mis colegas, no hablo con mis colegas ni con los jugados rivales. Está equivocado, le habrá parecido, no crucé palabras con él ni antes del partido ni después. No tengo nada que decirle a él", indicó.