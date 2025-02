El recuerdo que atormenta a Adrián Ramos: "sabíamos que no se podía perder"

Con 39 años, Adrián Ramos decidió dar por finalizado su trayectoria vistiendo la camiseta de América de Cali, un hecho que desconcertó a los hinchas y las directivas de la institución, pero el cual también ya se veía venir debido a la avanzada edad con la que cuenta el deportista.

Sin embargo, lo que no se esperaba era que lo hiciera en medio de un panorama tan desalentador como lo fue la caída ante Atlético Nacional en la final de la Copa BetPlay, en donde además se vio también una gran cantidad de hechos violentos que terminaron manchando la despedida de 'adriancho' y de los cuales ahora se estaría arrepintiendo el delantero.

La 'mechita' se terminó quedando sin un nuevo ídolo, esta vez el turno llegó para Adrián Ramos, quien se despidió nuevamente del equipo tras su segundo paso desde que llegó en 2020.

'Adriancho' dejó incertidumbre en medio de los hinchas y sus compañeros, pero se marchó también con tristeza en su corazón y en el de sus más cercanos, ya que no esperaba que su salida se diera en estas penosas circunstancias, lo que lo habría dejado con un "sin sabor" en su carrera deportiva, pues estuvo cerca de salir con el tricampeonato debajo del brazo y lamentablemente la vida le negó la oportunidad, lo que le estaría causando cierto arrepentimiento hoy día ante la falta de oportunidades futbolísticas que recibió para 2025 y con las cuales esperaba reivindicarse.

"Para mi fue algo triste perder la final por el equipo rival que era y esto nos lleno de impotencia porque sabíamos que no se podía perder y después todo cierra en medio de disturbios. Obviamente a mi me duele despedirme de esta manera ante los hinchas que me han apoyado tanto, en especial porque era mi último partido. Fue realmente desalentador".